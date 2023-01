Famosa influencer recibe duras críticas por relacionar los trastornos alimenticios con Satanás

Paula Galindo, más conocida en redes sociales como ‘Pautips’, es una influencer colombiana que se volvió tendencia por un video donde hablaba de los trastornos alimenticios y mencionó a Satanás.

“Cuando recibes al Espíritu Santo en tu vida sabes que tienes dominio propio, que quiere decir que puedes desobedecer a Satanás, que puedes resistir al diablo y que resistiendo a sus ideas puedes salir de ahí y poco a poco esa llama del trastorno alimenticio que se ve tan fuerte, cada vez que tu dejas de alimentarlo, cada vez que le quitas la madera se va ir secando”, fue una las declaraciones que dijo.

“Cuando tienes un atracón, un periodo de vómito, lo que tú haces es inclinarte y posiblemente no solo porque sea una posición de vómito, sino para adorar al enemigo, para adorar a Satanás”, fueron parte de las declaraciones que encendieron debate en redes.

quítenle el derecho a personas como pautips kika nieto y la pereztroica de tener libertad para expresar su religión obsesiva qlera en sus plataformas ahora resulta q por tener problemas alimenticios y luchar x los derechos de las mujeres soy satánica stfu pic.twitter.com/dw96bmph5E — lex (@alxbxbylon) January 27, 2023

¿Pautips? Más como Pautrips lmao pic.twitter.com/dhFi5qs4pN — 🫧 e (@sinofag) January 27, 2023

La bogotana de 28 años cuenta con millones de seguidores en Youtube e Instagram, plataformas donde habla de belleza, maquillaje y tips de moda.

La grabación de 25 minutos ha provocado una ola de rechazo y críticas en redes, tachando de desinformación.

minimizar una enfermedad (cualquiera que sea) es demasiado irresponsable. una alteración clínicamente significativa no se manifiesta por la falta de un ser ni mucho menos… la regulación de las emociones, las batallas mentales no se curan “orando”. #Pautips — aly☘️ (@charmytaurus) January 27, 2023

Qué delicado e irresponsable es hablar sobre los trastornos mentales ante miles de seguidores. NO #pautips, los trastornos alimenticios y las enfermedades mentales NO tienen que ver en absoluto con tu lucha contra “el demonio” — dr.WAR (@guerrae0916) January 27, 2023

Me dio Cringe la verdad ver el Cesgo de Pautips. No está mal creer en Dios, todos son libres de hacerlo, pero demeritar una enfermedad como TCA en base a un cesgo religioso?? Wtf pic.twitter.com/rxBC2P5Gsu — ꜰᴇʀ💚222 (@Fer_siempree) January 27, 2023

Satanas viendo el video de pautips. pic.twitter.com/KEg3yOmzz0 — Jen. (@JenniiAmaya) January 26, 2023

Pautips diciendo que los trastornos alimenticios son por culpa de satanás y que se curan orando pic.twitter.com/0jAgREPgmB — Juanxxo (@Boss_juanr) January 26, 2023

Respuesta de Pautips a las críticas

Ante la ola de críticas, la creadora de contenido respondió al ‘hate’ que ha recibido.

“Hice lo que sentí correcto en mi corazón. Entiendo completamente y tal vez fue sacado de contexto porque no hay mucha gente que crea en Dios, pero lo que me da satisfacción es que por polémica buena o mala ese mensaje llegó a personas que le estén sacando provecho (...) Tal vez no tengo que hablar de esos temas en mis redes porque fueron creadas con otro propósito”.

También dijo que no ha quitado el mérido del tratamiento médico.