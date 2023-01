La Puchy deja en la calle a Tábata Gálvez: “Eres tan insegura que pagas por amor”

Un enfrentamiento que ha escalado de negro a oscuro, Kathe Lino mejor conocida como ´La Puchy´ se ha ido con todo en contra de la presentadora de ´Agárrate´ Tábata Gálvez con quien hace unos días atrás tuvo un impase de palabras y ahora le ha sacado todos los trapitos al aire.

De acuerdo con unas conversaciones publicadas por la cuenta de Instagram del programa ´Viralizados´ La Puchy le habría dicho desde “sin vergüenza” hasta “desvalorizada” a Tábata, señalándola inclusive de “tener que pagar por amor”, haciendo referencia a la actual pareja de la animadora del programa de Telepremier, a quien ella le dobla en años.

“Eres tan insegura que pagas por amor, si mijita páguele al hombre para que le suba una foto a su Instagram y la presuman porque desde el año pasado que no la presumen” reseña parte del texto que habría sido escrito por Kathe Lino según recoge Viralizados.

“Que inteligente ese hombre, aprovecharse de una mujer desvalorizada y sin amor propio”, agrega en otras líneas, al tiempo que apunta a otra de las partes sensibles de Gálvez, al sacar a relucir su pasado de consumo.

“Se nota mamita que eso que consumías se te comieron las últimas neuronas que tenías”, dice otro fragmento en donde a su vez hace alusión a que Gálvez habría mentido con el tiempo que ha dicho lleva en rehabilitación.

En días pasados fue Tábata la que hizo uso del espacio para el cual trabaja para desatarse contra La Puchy. “El viejo ridícula guárdatelo para tu mamá yo te agradezco mucho pero a mí no me faltas al respeto porque yo a ti no te lo falté nunca (...) No, no eres importante para que más o menos tengas clara la película niñita torpe”.

Tal parece que el roce de palabras solo ha ido en ascenso y promete más enfrentamientos, sin embargo, este no es el primer escándalo en el que sobresale el nombre de Tábata Gálvez.