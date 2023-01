Esta es la ex chica farándula a la que habría visitado la cigüeña por segunda vez ¿En la dulce espera o no?

¿Hay o no bebé a bordo? La incógnita de un posible embarazo pica y se extiende bajo el nombre de la ex presentadora de farándula Grace Castro, de quien ya circulan diversas imágenes en redes sociales que la dejan ver en un centro médico y hasta posando con lo que parece ser una ecografía.

Dieter Hoffmann, presentador del programa ´Los Hackers de la farándula´ fue el encargado de detonar la bomba y de inclusive llamar a la también chica ex reality durante una transmisión en vivo, para preguntarle sobre la posibilidad de su embarazo, sin embargo, en un primer contacto, Grace negó rotundamente que estuviese en cinta.

“Es un hematoma. Tuve que chequearme con la ginecóloga ya que tengo un hematoma fuerte y tengo que hacerme ver para poderlo disolver, en el caso que no puedan tendrán que operarme”, dijo Grace Castro haciendo alusión a las fotografías que la ubican en un laboratorio, sin embargo, en un segundo abordaje realizado en las puertas de su casa, la ex chica ´Full Farándula´ no mantuvo la misma versión y se apegó al silencio.

“Yo estoy retirada de la farándula, estoy viviendo mi vida tranquila, no quiero cámaras, no quiero nada”, se escudó inicialmente y tras ser interrogada sobre si desearía tener más hijos, dijo; “Que sean los hijos que Dios quiera, nosotros nos hemos planteado formar una familia super linda pero yo no puedo salir a dar explicaciones de mi vida privada”.

Aunque la ex presentadora no confirmó nada, tampoco hizo seguimiento a su primera negación, se Grace Castro ya es madre de una niña en conjunto con Simón Mora, su ex pareja y de quien se divorció en el año 2021, tan solo algunos meses de haberse dado el sí en el matrimonio civil.

Castro trabajó hasta hace tan solo unos meses atrás para el espacio digital ´Full Farándula´ de donde renunció en vivo, tras un impase con la producción.