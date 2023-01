Tras el festejo de su hijo, Piqué le grita al mundo su amor a Clara Chía con besos y retratos

Tras los “ataques” de Shakira a Clara Chía en ‘BZRP Music Sessions 53′, la joven de 23 años no había hecho una aparición pública junto a Gerard Piqué.

Y es que, se han dicho varias cosas desde entonces, como la supuesta infidelidad de Piqué con Irina Shayk, durante su estancia en París y el más reciente escándalo, protagonizado por el paparazzi Jordi Martín, quién se atrevió a preguntar por redes sociales al exfutoblista, si conocía a una abogada llamada Julia Puig, a quien también etiquetó en su storie.

Recordemos que este fotoperiodista se ha encargado de seguir durante varios años al astro del fútbol y fue quien reveló anteriormente, que le había sido infiel a la cantante colombiana con al menos 50 mujeres cuando estaban como pareja.

Sin embargo, parece ser que Shakira ya sabía de la existencia de ella, pues en su reciente canción hace mención a las dos mujeres de entonces 22 años de edad, lo cual, deja al descubierto lo astuta que es al conocer la “movida” de su ex:

“Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio”

Clara Chía Martí y Piqué ponen fin a rumores de separación

El par de enamorados fue captado durante un partido de la Kings League, donde Clara Chía no solo obtuvo todas las miradas por su nueva apariencia, sino porque dejó por concluidas aquellas versiones que señalan estaría pasando por una ruptura con Piqué.

Y es que el exfutbolista y la estudiante de relaciones publicas demostrarían que su amor es inquebrantable y a prueba de habladurías tras besarse en público.

🚨 aqui si podemos ver a Clara Chia, del lado de la pared, en la tribuna de la #KingsLeague, en el día de ayer. En un momento, Gerard se para, se acerca a ella, la abraza y le da un beso 😍☺♥



A todos los que deseaban verlos separados o peleados, la tienen adentro 😘🖕 pic.twitter.com/22HO17VFDc — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia & Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) January 23, 2023

Sin embargo, no fue la única muestra del gran amor que se tienen, ya que después de varios meses, el exfutbolista ha decidió compartir de forma oficial a través de su cuenta de Instagram, su primera foto con Chía.

Entre los cientos de comentarios que se han acumulado en minutos, destaca el de Jordi Martín, quien les comentó “Espero que me invitéis a vuestra boda” y que provocó innumerables reacciones como: