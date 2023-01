¿Shakira y Jaime Bayly?: “Nadie me había mirado como me miró ella aquella noche”

Si existe una pluma en el mundo que esconde historias polémicas, esa es la de Jaime Bayly. Con el pasar del tiempo el periodista sigue demostrando que tiene más de un relato que cuando desee, puede hacer arder al mundo.

Más de uno habrá quedado atónito al leer las líneas de ´El Francotirador´, el presentador peruano utilizó su irreverente y audaz columna periodística para develar, que hace algunos años atrás, él y la cantante más polémica de la actualidad habrían tenido una chispa vivaz.

Si bien es difícil imaginar los nombres de Bayly y Shakira juntos, según lo narra Bayly en su texto, las apariencias engañan, pues quien los observa, fácilmente podría decir que existe una diferencia de carácter evidente, sin embargo, el periodista afirma que de no ser porque estaba casado en aquel tiempo, la historia habría sido otra.

“La conocí cuando vino a Miami y no sabía hablar en inglés; cuando vivía en un apartamento en la playa y conducía un coche rojo convertible (...) Nadie me había mirado como me miró Shakira aquella noche”, recoge parte del escrito de Bayly, donde asegura además que la intérprete de ´Te felicito´ lo llamó inclusive para invitarlo al cine.

“Sus padres no parecían sorprendidos de que nos mirásemos con aquella impaciencia o ese ardor por saber qué era aquello que tan profundamente nos unía”, agregó en su columna. De acuerdo con su relato, la cantante y él se cruzaron en una entrevista donde las miradas de ambos dejaban por sentado todo.

“Cuando, acabada la entrevista, se retiraba del estudio, (...) me sugirió con la mirada que la llamase”, recordó. “Pero no la llamé porque estaba casado con Casandra y era desdichado”, añadió Jaime haciendo alusión a quien era su esposa hace 25 años atrás, cronología que aunque no menciona, queda expuesta al revelar la película que Shakira le invitó a ver.

“Y fue ella, Shakira, valiente como siempre, quien me llamó un día y me dijo tímidamente (...) que me invitaba al cine a ver Titanic, en aquellos tiempos en que todavía íbamos al cine. (...) Le dije a la bella cantante inmortal que no podía ir al cine con ella. Nunca más volvió a llamarme”, escribió.