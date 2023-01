¿Por qué Shakira colocó una bruja apuntando hacia la casa de su ex suegra? Esta fue la razón

Aunque ya han pasado meses desde que la cantante Shakira y Gerard Piqué hicieron oficial su separación, la noticia no deja de levantar polémica y de traer nuevos agregados a una historia, que cada vez deja al descubierto más cabos sueltos entre la ex pareja, en especial tras el reciente lanzamiento de la sesión 53 de la colombiana y el DJ argentino Bizarrap.

A esta controversial historia de desamor y engaño que ha dado la vuelta al mundo, ahora se ha sumado una segunda cara, la de una familia que jamás aceptó en sus arcas a la colombiana, en especial por el lado materno del catalán.

Recientemente salió a la luz la filtración de un video que deja ver una acalorada discusión que se torna de gris a negro en cuestión de segundos, y donde Montserrat Bernabéu, la ex suegra de Shakira, se deja ver no solo mandando a callar a la artista, sino también obligándola a guardar silencio de manera forzosa, al sujetarla por la mandíbula.

Siempre siempre me dio mala espina este ser maligno. Pobre @shakira menos mal abriste los ojos. pic.twitter.com/FOoG1aAqwg — carladirty (@carla_dirty) January 23, 2023

Las imágenes causaron indignación entre los internautas, quienes no tardaron el dar su calificación a la madre del ex futbolista, y no precisamente de la mejor manera, sin embargo, hay que rescatar que la filmación deja al descubierto no solo una relación insostenible entre suegra y yerna, sino a una Shakira que acalló muy seguramente entre muchas cosas, por amor.

Fueron muchos los comentarios que surgieron luego que la barranquillera colocó la figura de una bruja posicionada en dirección a la casa de su ex suegra Montserrat Bernabéu, algunos internautas tildaron a Shakira de estar inclusive “cruzando un límite”, sin duda alguna no habían visto este video.

Sumado a esta polémica grabación, la prensa española se ha encargado de sacar más de un trapitos de viejas rencillas en la relación de colombiana y la española, la mayoría dejan muy mal parada a la madre de Piqué.