Ni en el cumpleaños de Milan se salvó de humillaciones Piqué: así lo recibieron

Una vez más Piqué recibe el rechazo de su entorno. Y es que a pesar de que cumplió con su hijo Milan al asistir a su fiesta en la que se celebraba sus 10 años de vida, éste no pasó desapercibido para quienes querían de nueva cuenta hacerlo sentir mal.

Y es que a pesar de que hubo una gran asistencia de invitados entre ellos familiares y amigos, esto no fue impedimento para que el deportista recibiera humillaciones de parte de los presentes, pues se conoció que una vez que se cantó el cumpleaños feliz al pequeño, de inmediato tuvo de fondo las estrofas del BZRP Music Session número 53, nuevo sencillo en el que se ataca duramente al ex de Shakira y que fue entonado por algunos fans que esperaban a la colombiana en las afueras de su casa.

Esto, hizo pensar que no se trató de una acción espontánea, pero al notarse el movimiento de personas en este lugar, era predecible suponer que esto pasaría, ya que el español estaba entrando “en la cueva del lobo”, pues tenía a la mayoría de los asistentes en su contra.

Piqué recibió humillaciones en el cumpleaños de Milan

Sin embargo, esto no fue impedimento para que Piqué compartiera con el pequeño Milan quien pese a haberle hecho pasar pena hace tan solo unas semanas, durante su participación en el streaming de la Kings League, al parecer se la lleva muy bien con él, pues no faltó a esta cita de celebración en la casa de su ex en donde tenía todas las de perder, porque no había nadie que lo apoyara.

Así transcurrió este primer cara a cara que tuvieron el deportista y la cantante durante este 2023, pues pese a sus diferencias y conflictos emocionales, ambos están conscientes de que siempre respaldarán sus hijos y no faltarán a este tipo de fechas tan especiales. Ahora solo queda esperar qué pasará el próximo 29 de enero que Sasha también estará de cumpleaños. ¿Recibirá más ataques el exfutoblista?