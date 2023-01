Los hijos reales de los actores de ‘La reina del Sur’: algunos siguen los pasos de sus padres

La ambiciosa tercera temporada de La reina del Sur está afincada desde hace cuatro semanas como la producción de habla no inglesa más vista en la plataforma de streaming Netflix.

La serie de Telemundo, encabezada por Kate del Castillo, ha logrado cautivar a los usuarios de decenas de países con la nueva y peligrosa misión de Teresa Mendoza por América Latina.

Dentro de esta última entrega, la protagonista se reencuentra con su hija luego de años separadas y logra concretar una vieja venganza tras superar toda clase de desafíos.

En la vida real, Del Castillo no tiene hijos ni tampoco la intención de tenerlos, pero muchos de sus compañeros de elenco en este gran proyecto sí son padres fuera de la serie.

Los hijos en la vida real de los actores de La reina del Sur

Si bien cada uno se estrenó en esta faceta en etapas distintas y sus desafíos no son iguales, todos coinciden en que vivir la paternidad ha sido la mejor experiencia de todas sus vidas.

A continuación, te contamos quiénes son algunos de los actores de esta serie que son padres en la realidad y balancearon su trabajo en este proyecto con el cuidado de sus amados retoños:

Kika Edgar

La actriz de Genoveva Alcalá es la feliz mamá de una niña de 11 años de edad llamada María José Villarreal Edgar, producto de su relación con su ahora expareja Francisco José Villareal.

Desde temprano, Majo descubrió su pasión por la actuación y comenzó a construir su carrera en el teatro. Actualmente, está grabando su primer proyecto televisivo: la bioserie sobre Gloria Trevi de TelevisaUnivisión.

Lincoln Palomeque

El histrión de Faustino Sánchez Godoy es padre de dos hijos, fruto de su pasada relación con Carolina Cruz: los pequeños Matías y Salvador. El primero tiene 5 años y el segundo cumplirá dos en febrero.

Lincoln Palomeque y sus hijos, Matías y Salvador | Instagram: @lincpal

Alejandro Calva

El intérprete de César “El Batman” Güemes es el dedicado progenitor de un par de gemelas: Mariana y Julieta Calva. Sus herederas tienen alrededor de 25 años y una gran relación con el actor.

Sobre ellas, dijo en una entrevista: “Me caen muy bien mis hijas. Tienen buen sentido del humor. Me gusta convivir con ellas no sólo porque soy el papá sino porque me la paso muy bien”.

Alejandro Calva y sus gemelas | Facebook: @Alejandro.Calva.Actor

Pêpê Rapazote

El actor de Pablo Landero es padre de dos hijas junto a su esposa, Mafalda Vilhena. Sus herederas se llaman Júlia y Leonor. La primera tiene 17 años; mientras, la segunda cumplió 13 en diciembre.

Horacio García Rojas

El actor detrás de Charlie Velázquez conoció la paternidad cuando comenzó su relación con su esposa, Lillian Avilés. Y es que, cuando decidieron mudarse juntos, ella ya tenía un hijo: Sebastián.

En ese entonces, el pequeño tenía 5 años y el actor lo adoptó como si fuera suyo. Luego, la pareja se casó y dieron la bienvenida a otro retoño: Yolitzin. Ahora, su hijo tiene 17 años y su hija, 8.

Horacio García Rojas y sus hijos, Sebastián y Yolitzin | Instagram: @lilieaviles

Humberto Zurita

El artista que encarna al político Epifanio Vargas se convirtió en padre de dos hijos que lo llenan de orgullo durante su matrimonio con la fallecida actriz Christian Bach: Sebastián y Emiliano Zurita.

Herederos de su talento, belleza y vocación, ambos decidieron seguir los pasos de sus padres en el medio artístico. En la actualidad, son dos exitosos actores con varios proyectos a sus espaldas.

Humberto Zurita y sus hijos, Sebastián y Emiliano | Instagram: @zuritahm

Matías Novoa

El histrión chileno tras Nacho Duarte es progenitor de un niño llamado Axel Novoa Gómez. El pequeño de 11 años es fruto de su romance con la actriz y modelo venezolana María José Magán.

Matías Novoa y su hijo, Axel | Instagram: @matlechat

Miguel de Miguel

El intérprete español de Teo Aljarafe tiene un hijo con su esposa, la modelo y actriz Eva Pedraza. Su heredero fue bautizado con su nombre y tiene 10 años de edad actualmente.

Miguel de Miguel junto a su esposa, su hijastra Claudia y su hijo, Miguel Jr. | Instagram: @claudia_licari

Raoul Bova

El galán italiano detrás de “Lupo” Belmondo es el feliz papá de dos princesas con la actriz española Rocío Muñoz Morales: las pequeñas Luna y Alma, quienes tienen 7 y 4 años, respectivamente.