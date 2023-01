Faldas, vestidos y maquillaje: estos famosos han roto las reglas de las alfombras rojas

¿Quién dijo que la moda se dividía por género?, estos famosos se están encargando de borrar este estigma, llevando moda ‘diferente’ a las alfombras rojas, atreviéndose a romper con las líneas que marcaba la sociedad, Bad Bunny, Harry Styles y Johnny Depp mostraron que la moda es para todos, no se divide.

Durante la semana de la moda hubo dos grandes protagonistas que lograron llevarse las miradas de las personas, Robert Pattinson quien asistió al desfile de Dior con una falda azul plisada con brillo, botas negras y una chamarra color marrón.

También te podría interesar: Lo que sabemos de Suki Waterhouse, la novia de Robert Pattinson: él está más enamorado que nunca

El actor que interpretó a Edward Cullen en la saga crepúsculo también firmó un jugoso acuerdo con de 12 millones de dólares por la línea de fragancias, además de ser uno de los famosos favoritos de la marca francesa.

Otro famoso que se robó las miradas del público fue el cantante J Balvin, quien volvió apostar por una falda, con un estilo bastante parecido al del famoso ‘vampiro’, la diferencia estuvo en los colores por los que optó cada uno, mientras que Pattinson ocupó colores más oscuros, el reggaetonero sorprendió con un look que recuperaba distintos tonos de café con botas altas, un blazer, falda y lentes futuristas.

Esta no es la primera vez que Balvin utiliza una falda para alguna pasarela o evento, pues, hizo lo mismo para Balenciaga y Louis Vuitton, de quien también ha sido modelo en sus pasarelas como para Moschino.

También te podría interesar: ¿Faldas para hombres? 7 famosos que usaron esta prenda y rompieron con las etiquetas

Famosos que rompieron con estereotipos de moda masculina

Johnny Depp

Johnny Depp ya ha hecho del delineado un emblema de sus looks y es que es usual verlo con un ligero color negro rodeando sus ojos y añadiendo ese poder a su mirada.

Harry Styles

El ex integrante de One Direction sabe como lucir elegante y a la moda con distintos looks, además ha demostrado que no le teme a las prendas ‘femeninas’ pues se ha atrevido a utilizar vestidos, maquillaje y coloridas boas.

Bad Bunny

A pesar de las controversias en las que ultimamente se ha visto envuelto, llegando al punto de mantener privadas sus redes sociales, Bad Bunny también se unió a la lista de famosos que no les importa el que dirán y ha usado prendas como vestidos y peinados adornados, así lo presumió durante la MET Gala.

Sam Smith

Sam Smith no solo utiliza vestidos sino que los vuelve suyos, añade un aire que termina por ser liberador, es un símbolo que rompe con las barreras que la propia sociedad impuso sobre la ropa y demuestra que estas prendas de grandes volúmenes pueden ser para los hombres.

Billy Porter

Sería raro no ver a Billy Porter con vestido, pues siempre que asiste a diversas galas, el actor de 53 años presume imponentes vestidos que gritan elegancia, al menos en la mayoría de ellos. Sabe como lucirse con la combinación entre vestidos y smokings.