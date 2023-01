“Está perdiendo una gran mujer”: Emma Guerrero habla de la posible ruptura de Krysthel Chuchuca con José Ramón Barreto

Las especulaciones de la supuesta ruptura entre Krysthel Chuchuca y José Ramón Barreto cada vez toman más fuerza. Y esta vez, Emma Guerrero opinó al respecto, aún cuando ninguno lo ha hecho.

La actriz de “Compañía 593″ conversó con el periodista Dieter Hoffman, para las cámaras de Los Hackers de la Farándula, sobre ese supuesto rompimiento. “Todo lo que inicia tiene su final”, dijo y habló de Barreto con quien protagonizó un video íntimo que se filtró en 2020.

“El daño directamente fue de parte de él. Más bien creo que si él ya no está con Krysthel el que está pagando un karma es él porque está perdiendo una gran mujer”, mencionó.

A su criterio, terminar una relación de varios años “siempre va a ser doloroso” por lo que aprovechó el momento para enviarle un mensaje a Krysthel, pese a que no son amigas y no se conocen. Tampoco la cuestionó que no le haya dado apoyo cuando se filtró el video.

“Yo le mando la mejor energía en este caso, si es que esto es real, a Krysthel. Ella es una mujer fuerte y obviamente entre mujeres tenemos que ayudarnos. Yo soy muy empática con las mujeres, tenemos que levantarnos”, agregó.

José Ramón y Krysthel hace algún tiempo se mostraron más felices y fuertes que nunca en sus redes sociales. Pero en las últimas semanas ese panorama cambió, ya que además de no compartir fotos juntos, se dejaron de seguir mutuamente en Instagram.