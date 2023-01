Coreano probando ceviche mixto: así reaccionan extranjeros con la comida ecuatoriana

Seamos sinceros, la comida ecuatoriana tiene mangares que pocos pueden resistirse. Sea desde la Amazonía hasta la Costa, los platillos nos ofertan productos frescos y con sabores que hacen explotar nuestras papilas gustativas.

Sin embargo, para turistas extranjeros su diseño o mezcla de productos no terminaría siendo tan satisfactorio. Un video en TikTok recopiló la degustación de tres nacionalidades diferentes: coreano, ucraniana y argentino.

Coreano

Ceviche mixto; coreano

Un coreano probó ceviche mixto, el optó por hacer una mezcla de camarón con concha y, posteriormente, degustar el patacón. Detalló que el producto estuvo bueno y fresco.

Caldo de patas (ucraniana)

Ucraniana probando caldo de pata

“Yo no sé que es esto, cómo puedo comerlo. Esto se puede comer”, indicó con cara de asombro la joven que lucha con saber la manera de degustar la pata. Respecto a la sopa, la cual tuvo como acompañante al mote, el sabor fue normal para la joven.

“Lastimosamente esto (pata) no entiendo como comerlo. Pero el sabor no me gustó. Ya no quiero probar”. Incluso al ingerir un poco de carne se aguanta las ganas de vomitar.

Argentino (hornado)

Argentino probando hornado

“Es buenazo. Muy bueno, delicioso”. Respecto al cuero, tacha que nunca había probado algo así. “No solemos comer la carne de cerdo en Argentina, pero está crocantícimo”. Incluso, debido a la explosión de sabores se puso a bailar y comentó que es espectacular. “Es un lujo”.