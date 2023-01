Carolina Jaume saca las garras de madre y lanza indirectas a novia de Allan Zenck

Una imagen dice más que mil palabras reza el dicho, pero Carolina Jaume utiliza todos los recursos comunicativos para expresar lo que piensa, imágenes, frases, pronunciaciones, el rostro de Ecuavisa no conoce el tacto a la hora de desahogarse y nuevamente ha publicado una muy reciente indirecta que a la vista de quienes conocen su historia, tiene nombre y apellido.

Cuando todo parecía estar marchando en aparente calma, entre ella y su ex esposo Allan Zenck, la también actriz volvió a encender la hoguera de la polémica, tras difundir una postal que tal parece estaría dirigida para quien ella ha declarado su eterna enemiga, Gabriela Guerrero, la actual novia de Zenck.

Captura de historia de Instagram de Carolina Jaume

La nueva integrante de la ´Mesa Caliente´ de Ecuavisa sacó a relucir sus garras como mamá y envió un contundente mensaje en el que deja claro que el mundo entero puede arder a su alrededor siempre y cuando eso no involucre a sus hijos.

“A una mujer puedes tocarle el pelo, el bolso, o hasta el marido, pero no le toques a sus hijos porque no te quedarán ganas de volverte a cruzar a jamás en su camino”, es el texto que reseña la imagen compartida por Jaume, en el que a su vez y para dar un remate más certero agregó; “A ti te digo” junto con la figura de una cabra, que no necesita de explicación alguna.

Podríamos decir que ni Shakira se atrevió a tanto, por algo Jaume ha recibido el nombre de la Shakira ecuatoriana. Aunado a esta contundente historia, hay que destacar el hecho de que Gabriela Guerrero ha desaparecido de Instagram, la modelo venezolana cerró su cuenta de la nada, por lo que se presume que a esta historia le falta tela que cortar y Carolina Jaume no tardará en darlo a conocer.