Carolina Jaume revela cómo descubrió infidelidades en su matrimonio: “De 7 años de casada 6 los cachos”

La ´Mesa Caliente´ del canal Ecuavisa comienza a tomar calor, Carolina Jaume puso literalmente a arder el espacio del recién estrenado programa, al revelar que en uno de sus matrimonios solo tuvo un año de gracia tras el soñado “sí acepto”, puesto que en los siguientes, el que fue su esposo para ese tiempo, no paró de pintarle los cachos.

“De 7 años de matrimonio 6 los cachos de diferentes mujeres”, comenzó diciendo la presentadora de televisión quien ya acumula tres divorcios y se mantiene en el ojo de la polémica por sus constantes enfrentamientos con su última ex pareja, Allan Zenck.

¿Cómo lo descubrió?

La actriz contó con pelos y detalles como cachó infraganti a su ex esposo, de quien no develó el nombre, pero ya hay un posible candidato, y aseguró que lo descubrió gracias a su despite, puesto que dejó abierta todas sus redes sociales, en uno de los teléfonos al cual ella tuvo acceso.

“Lo descubrí porque el man dejó dos chips, dos tarjetas de memoria y dejó en el celular del bebé su Gmail abierto, su messenger abierto, su Facebook abierto”, explicó Jaume sin ninguna vergüenza.

“Yo antes de que se diera cuenta hice captura, me envié toda la información y para colmo había sido hasta con esposas de los amigos”, agregó la modelo, quien al inicio del programa también tocó el tema de las suegras y calificó a la suya como “detestable”.

Hasta donde se conoce, la relación más reciente, al menos de manera formal con la que se vincula a la presentadora, es la de su último matrimonio con el empresario Allan Zenck, quien ya ha establecido un nuevo comienzo amoroso con la modelo Gabriela Guerrero, y con quien ya acumula un par de años juntos, una relación que Jaume ha asegurado en más de una ocasión, que surgió cuando aún estaba casada con ella.