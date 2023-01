Shakira tuvo una suegra tóxica: las veces que la mamá de Piqué dejó ver que no la quería

Las relaciones serían más fáciles si las personas que no están en ellas se mantuvieran al margen y no dentro queriendo hacer y deshacer. Una vez que las partes externas se involucran, llámese amigos o familia política, los problemas pueden hacerse presentes.

Especialmente el trato con la familia política puede ser difícil, entre los suegros y cuñados. Siempre habrá quien tome partido y quien te haga sentir que no eres de su agrado. Algunas veces te pueden comparar con relaciones anteriores y otras emitirán opiniones no solicitadas sobre cómo llevas la relación o incluso tu maternidad.

La Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 definitivamente destapó la Caja de Pandora al no sólo dejar al descubierto la traición de Piqué con Clara Chía sino que Montserrat Bernabeu, exsuegra de la cantante, también fue cómplice de ésta.

En los últimos días han circulado noticias sobre la forma en la que la familia de Gerard Piqué se entrometió en la relación con Shakira.

Montserrat Bernabeu, madre del exfutbolista, fue una de las villanas de la sonada ruptura con la colombiana. En algún momento se habló de que ambas aparentemente tenían una buena relación pero todo cambió cuando descubrió la infidelidad del futbolista.

Ahora ha circulado un video en el que la médica de profesión le lanza una mirada amenazante a Shakira, al tiempo que la calla.

Que triste aguantar tanto por una relación.. , la toca y la calla de una manera muy fea

En las respuestas a los tweets del video se lee un comentario que explica la situación: “Ella no llevaba sostén y a Piqué le molestaba que anduviera con poca ropa, bailara provocativo o con hombres. Shak lo dijo en una entrevista. Por eso la suegra la hace ponerse el saco y se ve tan molesta”, escribió en una de las respuestas al video una usuaria de Twitter que adjuntó la foto de cómo se veía la colombiana ese día. Efectivamente, tanto el atuendo de Shakira como el de Gerard Piqué coinciden con el del video.

"Ella no llevaba sostén y a Piqué le molestaba que anduviera con poca ropa, bailara provocativo o con hombres. Shak lo dijo en una entrevista. Por eso la suegra la hace ponerse el saco y se ve tan molesta", escribió en una de las respuestas al video una usuaria de Twitter que adjuntó la foto de cómo se veía la colombiana ese día. Efectivamente, tanto el atuendo de Shakira como el de Gerard Piqué coinciden con el del video.

La madre de Shakira no la aceptaba como pareja de su hijo

En 2010, “cuando se supo que Shakira había comenzado su relación con Piqué, la madre del jugador se opuso. No le gustaba que su hijo se enamorara de una mujer diez años mayor e involucrada en el mundo del espectáculo. Esa mezcla le parecía fatal”, así lo aseguró el veterano periodista español Víctor Gayarre al portal Semana.

El mal consejo de Monsterrat Bernabeu

En 2021, durante la dinámica Mi vida en looks de la revista Vogue México, la intérprete de Hips Don’t Lie hizo un repaso por sus looks más emblemáticos, desde sus días en Pies Descalzos y Laundry Service, hasta Fijación Oral. Ahí, la barranquillera dejó claro que hubo un estilo que nunca le gustó y que fue un “mal consejo” de su entonces suegra.

“Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: ‘Ay, ¿por qué no te cortas el pelo? Que lo tienes muy maltratado’. El peor error de mi vida. No vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra”, dijo a la cámara de Vogue México.

Shakira desaprobó su pelo corto en reciente entrevista para @VogueMexico



"El peor error de mi vida. Suegra, no vuelvo a seguir tus consejos estéticos"



¿A tí que te parece este look?

Shakira se vengó de la traición de su exsuegra

Mientras la cantante lloraba desconsolada en los brazos de la madre de Piqué, ésta ya sabía que él ya tenía un nuevo amor. Para Shakira fue una traición que Montserrat fingiera que no sabía nada. Ahora ha salido a la luz que Shakira nunca fue aceptada por los padres de Piqué.

“Me dejaste de vecina a la suegra, a la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda” es una declaración de guerra contra la madre de su expareja, tanto que no fue coincidencia que la pusiera a todo volumen en su casa, sabiendo que por ser vecinas, la estaría escuchando perfectamente.