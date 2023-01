Nominados a Mejor Película en los Oscar 2023: estas son las cintas reconocidas por la Academia que puedes ver en plataformas streaming

"Everything Everywhere All At Once" es la máxima favorita de los Oscar 2023. AP (Allyson Riggs/AP)

En un evento en vivo transmitido en sus plataformas, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció los nominados a la nueva edición de los premios Oscar 2023.

El evento, que contará con la conducción de Jimmy Kimmel el día 12 de marzo, tendrá a Everything Everywhere All at Once como la película con más nominaciones, entre ellas la de Mejor Película del año.

La cinta dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert es una de las grandes favoritas al obtener las mejores críticas durante el 2022 y salir reconocida en la temporada de premios de inicios de este año.

Otras de las cintas que obtuvieron varias nominaciones son “The Banshees of Inisherin” y la alemana “Im Westen nichts Neues”.

Si todavía no has visto ninguna de las películas nominadas, pues quédate leyendo que encontrarás la lista de nominados a Mejor Película y su disponibilidad o no en plataformas streaming.

Cintas nominadas a Mejor Película del Año en los Oscar 2023

The Fabelmans

Tras ver la película “El mayor espectáculo del mundo”, el joven Sammy Fabelman se enamora perdidamente del cine. Armado con una cámara y contando con la ayuda de su madre, Sammy trata de filmar su primera película en casa.

¿Dónde se puede ver? De momento, solo en cines o en iTunes.

The Banshees of Inisherin

En una remota isla irlandesa, Pádraic queda devastado cuando su amigo, Colm, de repente pone fin a su amistad de toda la vida. Con la ayuda de su hermana y un isleño con problemas, Pádraic se propone reparar la relación dañada por todos los medios.

¿Dónde se puede ver? HBO Max

Elvis

Elvis Presley salta a la fama en la década de 1950, mientras mantiene una relación compleja con su manager, el coronel Tom Parker.

¿Dónde se puede ver? HBO Max

Everything Everywhere All at Once

Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo.

¿Dónde se puede ver? De momento, solo se puede comprar en Apple Tv.

Tár

La célebre música Lydia Tár está a punto de grabar la sinfonía que supondrá la cumbre de su carrera. Sin embargo, el destino parece estar en su contra y solo encuentra consuelo en Petra, su hija adoptiva.

¿Dónde se puede ver? De momento, solo en cines.

Top Gun: Maverick

Maverick, quien lleva 30 años de servicio, es ahora instructor de pilotos militares. Una última misión, un sacrificio final, obliga a este maestro de los cielos a enfrentar las heridas abiertas del pasado y sus temores más profundos.

¿Dónde se puede ver? Paramount Plus

Triangle of Sadness

Carl y Yaya, una pareja de influencers, acude invitada a un crucero de lujo cuyo capitán se niega a saludarlos. La situación da un giro inesperado cuando una tormenta brutal azota la embarcación.

¿Dónde se puede ver? De momento solo en cines y en iTunes.

Women Talking

Las mujeres que integran una colonia religiosa tratan de reconciliarse con la fe tras haber sufrido una serie de agresiones sexuales.

¿Dónde se puede ver? De momento solo en cines.

Im Westen nichts Neues

Paul, de 17 años, se une al Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial, pero su entusiasmo inicial se ve truncado por la sombría realidad de la vida en las trincheras.

¿Dónde se puede ver? Netflix

Avatar: The Way of Water

Jake Sully y Ney’tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece.

¿Dónde se puede ver? De momento solo en cines.