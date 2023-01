El hongo de Las of Us existe en la vida real ¿Podría detonar una nueva pandemia?

Last of Us

Las esporas de Last of Us saltaron del mundo de los videojuegos a la televisión, infectando a una mayor audiencia que podría pensar que toda la trama es ciencia ficción pero que tal vez no sepa que el hongo zombificante responsable del mundo post apocalíptico del juego existe en nuestro planeta.

[ The Last Of Us: esta actriz de la serie se declaró persona no-binaria ]

El hongo es cuestión se llama Ophiocordyceps y su comportamiento es algo aterrador. Como la mayoría de la vida en la Tierra, el propósito de esta cepa es reproducirse de la forma más eficiente posible, para lo que utiliza esporas que pueden introducirse en diversos organismos y alterar el funcionamiento de su sistema nervioso al grado de influenciar el comportamiento de su huésped.

Last of Us Los hongos de la serie sí existen.

Es decir, el hongo tomaría control de sus movimientos para llevar sus cuerpos zombificados a lugares convenientes en donde explotar y así liberar esporas que contagien a más organismos

Este tipo de hongos está presente mayormente en insectos, como hormigas que una vez infectadas son obligadas a dejar su nido para buscar un clima húmedo adecuado para el crecimiento del hongo.

Al encontrar el lugar: la hormiga muere, el hongo crece y libera sus esporas para infectar a más insectos y así repetir el proceso.

¿Un hongo puede contagiar a un humano?

Sí. Como ejemplo tenemos el caso del Claviceps Purpurea, un hongo que crece en el centeno y el trigo y que se cree que es en gran parte responsable por la cacería de la brujas de Salem. Pues al ser consumido produce alucinaciones, psicosis, afecta al sistema nervioso y causa la contracción de musculo blando.

Aunque en el caso del hongo de Last of Us, existe un factor que inhibe la propagación de hongos como el Ophiocorpyceps en humanos y esta es nuestra temperatura corporal: es muy caliente para el crecimiento adecuado del organismo y evita su proliferación en el cuerpo humano.

Last of Us

Pero eso no quiere decir que unos tipos de hongos no se puedan transformar para adaptarse a temperaturas más altas. Como muestra tenemos el caso de Candida Auris, una especie recién descubierta que se cree que logró adaptarse en caso de animales con sangre menos caliente como aves .

El primer caso reportado de este hongo fue en el 2009 cuando una mujer japonesa de 70 años presentó una infección micótica en el canal auditivo; actualmente hay 4000 mil casos registrados.

En conclusión, existe especie de hongos que tiene propiedades para mutar entre organismo más no se desencadenaría un escenario como el que se vive en el videojuego.