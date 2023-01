“Perro es perro y donde le sirvan come”: influencer reitera a Clara Chía que esté alerta con Piqué

El tema de la infidelidad vaya que lo conoce muy bien Clara Chía, pues ella inició su relación con Piqué en base a engaños y mientras él mantenía su relación con Shakira, por eso, para muchos resultan “indignante” que la joven de 23 años se sienta mal al saberse que su amado ahora sale con otra chica un año menor que ella.

Esto ha generado fuertes debates sobre su actual situación y cómo no tiene nada que pelear, pues ella conoce muy bien los canales o consecuencias que hay sobre esta relación en la que ella nunca abandonará el cartel de “moza” y con el que además deberá usar tácticas que le permitan “desquitarse” de este hombre que ha hecho sufrir a cuanta mujer se le atraviesa y que suele dejar sola, cuando sabe que el ambiente está más tenso que nunca.

¿Shakira ya sabía de Julia? La parte de la canción que pudo haber revelado esta infidelidad.

Y es que al deportista se le pudo ver muy feliz y a gusto con sus “amigotes” en París, mientras su chica se encontraba pasando una de las peores rachas de su relación, pues se coló la información de que Julia Puig es más que una amiga para convertirse ahora en la nueva pareja de su novio, es decir, que el karma le llegó a la estudiante de relaciones públicas en menos tiempo del que se imaginaba.

Clara Chía recibe “consejo” de reconocido comediante

Ante eso, las redes se colmaron de miles de reacciones en contra de Clara Chía a quien más de uno le advirtió que en algún momento le sucedería esto: que Piqué la cambiara por otra, ya que hasta ahora solo ha demostrado que es un hombre inestable e infiel. Sin embargo, destacó la advertencia u opinión que le diera el comediante e inlfuencer Un tal Fredo quien sin miedo al qué dirán le dijo lo siguiente:

Ay Clara Chía ¿qué esperabas? si la pvtería te lo da, la pvtería te lo quita. No olvides que perro es perro y donde le sirvan come — UnTalFredo (@UnTalFredo) January 22, 2023

“Ay Clara Chía ¿qué esperabas? si la p.....ería te lo da, la p....ería te lo quita. No olvides que perro es perro y donde le sirvan come”. Con esto deja claro que el deportista no se calmará y que él seguirá rompiendo corazones y más ahora que es un hombre “libre”, pues desde que se separó de Shakira solo ha demostrado que quiere vivir “la vida loca”.

La joven se llama Clara Puig Piqué (Captura TikTok @clarappique / Instagram @juliapuiggali)

A esto, le siguieron estas reacciones: “Como dicen “en cuanto la amante se convierte en pareja, el espacio de amante queda libre”, “Deja tú a la Clara.. qué ESPERABAN de Piqué.. haha like really?! Lo q empieza mal termina mal y el solo VUELVE a demostrar el little shit q es..”.

