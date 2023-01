No ha sido lanzado el videojuego de Harry Potter y ya rompe récords de ventas

Pasan los años desde la primera publicación en libro y cine de Harry Potter, sin embargo, el amor y la pasión por el querible mago y sus fieles amigos no pasan de moda al mantenerse más vigentes y activos que nunca. Así lo entendió a la perfección el mundo de los videojuegos, por ellos, siguen generando importantes ganancias económicas con la creación de varias versiones basada en la historia del mítico personaje inglés.

A dieciocho días para que salga a la vente el próximo vienes 10 de febrero el videojuego, Hogwarts Legacy, ya se comenzó a facturar de manera acelerada y el impacto de ventas es tan significativo que desde ya se están rompiendo récords de ventas en varias plataformas de descargas, como es el ejemplo de la mundialmente reconocida, Steam.

Hogwarts Legacy

El juego propiedad de Warner Bros, estará disponible para PlayStation 4 y 5, Xbox Series, Xbox One y PC. Hasta los momento, sin estar publicado, se ubica en la lista general detrás de Apex Legends, Counter Strike y Dota 2, todos títulos de descarga gratuita que se juegan sin pagar. Además, encabeza la lista de los más deseados de Steam, por encima de Once Piece Odissey, The Day Before, Dead Space y Starfield, que también llegarán este 2023.

Uno de los juegos más esperado desde su anuncio el pasado 2020, será un MMORPG, siglas que en inglés hacen referencia a videojuego de rol multijugador masivo en línea, con la jugabilidad de títulos de mundo abierto, pero ambientado dentro del universo de Harry Potter y su historia girará en torno a una rebelión de goblins y una alianza con magos oscuros, durante el siglo XIX, antes de los eventos que se han visto en las novelas escritas por J. K. Rowling y en las exitosas películas.

Cabe destacar que dicho juego estaba previsto ser publicado en el 2021, sin embargo, primero por la pandemia COVID-19, y luego por la explicación en enero del 2022 de su desarrollador, Portkey Games, se tomó la determinación que sea en este febrero del 2023 para contar con el tiempo necesario para garantizar una verdadera calidad irrefutable.