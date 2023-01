¡Te quedó grande! Karol G y la prenda que deja en evidencia la posibilidad de un explosivo junte musical

Una nueva colaboración musical se está cocinando, así lo ha dado a entender la ´Bichota´ del mundo entero, Karol G. Lo que desde hace algunos días no eran más que rumores y especulaciones, ahora es ya casi un hecho.

La intérprete de ´Provenza´ se encargó recientemente de mandar un claro y contundente mensaje a su audiencia, y es que dos grandes talentos colombianos están prontos a lanzar un hit musical que promete romperla. Shakira y la Bichota estarían trabajando en algo.

Carolina Giraldo famosa por ser no solo una de las mujeres que más factura en el género urbano, sino quien también utilizó su música para enviar una indirecta muy directa a su ex Anuel AA con la canción ´Mami´, apareció hace algunos días en el juego de Los Lakers de Los Ángeles, con una camiseta que no necesita de explicación; “Te quedó grande”, una frase que se encuentra sonando por todo el mundo, tras el lanzamiento de la sesión número 53 entre el DJ argentino Bizarrap y Shakira.

El uso de esta vestimenta en medio de toda la ola de presunción de una nueva colaboración, pasa a asentar el rumor y lo convierte en una realidad un poco más tangible, pese a que ninguna de las dos cantantes ha publicado nada hasta el momento.

Sin lugar a dudas, la camiseta es un instrumento que transmite más de un comunicado, pues no solo es un objeto de confirmación, sino también de un claro apoyo de la intérprete de ´Gatúbela´ para con la barranquillera, quien si bien ha sido alabada por millones de personas, también ha sido objeto de críticas por parte de internautas que califican su letra como un “ensañamiento” contra su ex pareja Gerard Piqué.

Sin embargo, ha sido más de uno de los artistas quienes han aplaudido la sesión de Bizarrap con Shakira y todo apunta a que queda mucho más por oír.