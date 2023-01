El exclusivo club en el que Clara Chía no entró y del que Shakira si fue parte

A Shakira y Bizarrap con el lanzamiento de “Music Sessions #53″ no les ha dejado de llover el éxito. Siguen sonando en todo el mundo, no hay lugar donde se debata sobre la canción para bien o para mal y el nombre de Gerard Piqué y el de su actual novia, Clara Chía Martí cada día más desprestigiado.

Haga lo que haga el futbolista, hablar con sarcasmos en su programa Kings Leagues, se monte en un Twingo o no, use reloj Casio o Rolex, no salva su reputación y mucho menos la de la joven de 23 años que al parecer no midió las consecuencias de sus actos o no sabía en el lio en el que estaría metida al enamorarse del deportista.

¿Qué está pasando en estos momentos en la vida de Clara Chía? Lo único que se sabe es que salió del departamento de Piqué en Barcelona a casa de sus padres para evitar el acoso de la prensa, que si sale a la calle y la reconocen le corean la canción de la barranquillera y que hasta sus compañeros de trabajo de la empresa de Kosmos no la soportan y por detrás hacen burlas.

Esta joven que fue mesera y becaria debe tener la suficiente valentía y fuerza de voluntad para soportar todo este tsunami mediático que le espera si sigue junto al exfutbolista del Barcelona. Dirán algunos que es el precio que debe pagar por enamorarse de quién no se debe.

No estará en el club WAGS

Lo cierto es que su vida al lado de Piqué no será nada fácil tras estos episodios, ni tampoco podrá gozar de esa fama de las esposas de jugadores y deportistas de gran calibre como si lo estuvo Shakira.

Según el portal Quién, Clara Chía dejó de ser la otra para ser la novia de Piqué, pero eso no es suficiente para formar parte del exclusivo “club” conocido como las WAGS (“Wives and girlfriends”), que significa “Esposas y novias de los futbolistas”.

Este club agrupa –de manera informal– a las parejas de los astros del futbol que ganan notoriedad debido a sus relaciones o que, siendo famosas, como el caso de la colombiana, generan atención en el medio deportivo por su presencia y apoyo a sus respectivos maridos o novios en los partidos.

De Antonela Roccuzzo a Sara Carbonero

Si bien el término surgió en Reino Unido, en él podemos englobar a WAGS de distintas latitudes, como Antonela Roccuzzo, esposa de Leo Messi; y Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo; dos de las mujeres más visibles en la actualidad debido a que sus parejas son las dos figuras más grandes del futbol.

También Lucía Villalón, ex novia del Chicharito Hernández y actual novia de Gonzalo Melero. También lo fueron Victoria Beckham, esposa de David Beckham; y Sara Carbonero, ex esposa de Íker Casillas.

Lo cierto es que Clara Chía nunca pudo ser parte de este “selecto grupo” ya que, al poco tiempo de oficializar su noviazgo con Piqué, él dio por terminada su carrera deportiva y se despidió del Barcelona.