“Los Frustrados, los que no tienen vida”: Andreina Bravo no se queda callada y arremete contra sus detractores

Andreina Bravo se toma las redes sociales y no se queda callada contra sus ‘haters’ que se ha dedicado a desprestigiar su carrera como artista. La cantante rompió el silenció y envió contundente mensaje.

“A pesar de lo malo, de los detractores, de los frustrados de los que no tienen vida y solo comienzan a hablar cosas negativas, porque obviamente son un reflejo de lo que son ellos, no están felices no están contentos, están mal, tienen que hablar de otra persona para poder ser escuchados y eso es feo y triste”, indicó Bravo.

Así mismo agregó: “se que todo lo que pasa en mi vida es para hacerme más fuerte, para seguir adelante , para pasar este proceso y de alguna manera tener resiliencia”.

De igual manera hizo el anuncio de una nueva noticia sobre su nuevo tour. También dio consejos para quienes reciben ataques o desprecio por parte de otras personas.

“Detrás de esas bendiciones vienen los envidiosos, así que de eso se trata. (...) Hay que guiñarles el ojo y decirles por qué sufres tanto”, finalizó.