¿Le dijo Clara Chía? La ex del esposo de Maite Perroni cantó en TikTok la canción de Shakira y Bizarrap

Ahorita quien utilice la canción de Shakira con Bizarrap puede ser interpretado como que se la dedica a su ex y nuevo amor. Más si son historias públicas y que por supuestos triángulos amorosos se volvieron tendencia. Si no es así, pareciera que Claudia Martín le dedicó frases de la “Music Sessions 53″ a Maite Perroni, ahora esposa de su ex Andrés Tovar. Y no es la primera vez que se genera una situación así.

La protagonista de la nueva versión de “Los Ricos también lloran”, publicó en su cuenta de TikTok un clip con el filtro de la cantante colombiana usó en su video oficial. Evidentemente fue tomado como una indirecta para su exmarido y su nueva esposa.

¿Le envió una indirecta a Maite Perroni?

Según People en Español, algunos usuarios en redes aseguraron que Claudia Martín dedicó esta grabación a su expareja y a Maite Perroni, debido a la supuesta infidelidad.

La actriz interpretó casi igual el tema musical y hasta se dejó ver con una actitud “retadora”, aunque que para muchos le salió muy natural. Claudia aún no dijo nada al respecto.

Su video publicado en TikTok ya tiene miles de likes y otros miles de comentarios asegurando que ella es todo un Rolex, referencia con la que se describió Shakira en su canción.

¿Triángulo amoroso?

Una vez que Martín confirmó en redes sociales que estaba atravesando por un proceso muy doloroso tras su separación de Tovar, se especuló si Perroni habría sido la causante de la ruptura.

Por ello, Perroni emprendió una acción legal por difamación ante los comentarios. “Estamos tomando acciones legales formales, a través del licenciado Guillermo Pous, contra Claudia Martin por difamar y divulgar información falsa que atenta contra la imagen, reputación, prestigio, honorabilidad, integridad e intimidad de Maite Perroni”, informó mediante su oficina a People en Español.

Perroni y Tovar están casados, y Martín incluso les deseó lo mejor tras las noticia de su embarazo. “Creo que siempre la llegada de un bebé va a ser bendición”, dijo al programa “Hoy” de Televisa.