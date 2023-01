“El caso Bernal podrías haber sido tú”: Exintegrante de ‘Tierra’ Canela se quiebra al hablar de situación con su expareja

“Tuvo la osadía de decirme que, ´que bueno que no nos estamos viendo ya, porque el caso Bernal hubieses sido tú´”, revelo entre lágrimas la presentadora de radio Elena Viteri, haciendo seguimiento a la denuncia pública que realizó en días pasados por medio de sus redes sociales, donde aseguró que “temía por su vida”.

´La Prima´ como también es conocida en los medios de comunicación, se pronunció en días pasados para responsabilizar a su ex pareja “Santiago Javier Cuello Castro”, frente a cualquier percance o altercado por el que resultase afectada, puesto que explicó que su ex marido abusaba del poder que poseía, e inclusive la acosaba.

Frente a esta grabación que generó una ola de preocupación y al tiempo muestras de aliento en las redes para con la ex integrante de ‘Tierra’ Canela, Elena Viteri volvió hablar y explicó que no es mucho lo que ha cambiado con el paso de los días, puesto que quien describe como su agresor, se atrevió a insinuarle que gracias a que no tuvieron más contacto de manera presencial, es que ella no terminó como el caso de homicidio que conmocionó a Ecuador entero, el de María Belén Bernal.

“Él me dijo ´yo soy la policía que vas hacer´. Tuvo la osadía de decirme que, ´que bueno que no nos estamos viendo ya porque el caso Bernal hubieses sido tú´” reveló con semblante de impotencia la presentadora.

Asimismo, aseguró que no puede evitar sentirse avergonzada, pues es una situación que como figura pública trastoca barreras que están dentro de lo personal.

“No puedo negar decir que siento cierto grado de vergüenza. Era algo que quería evitar, pero es mi vida y soy lo único que tiene mi hijo”, dijo entre lágrimas Viteri, quien detalló en declaraciones pasadas que ha interpuesto una larga lista de denuncias a su ex pareja sin obtener ningún resultado.