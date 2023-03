Hombre ordena comida para llevar en McDonald’s y recibe una bolsa llena de dinero

Un simple paso por el McDonald’s más cercano para comprar algo para comer terminó convirtiéndose en uno de los días más curiosos en la vida de este tiktoker, quien se consiguió una gran cantidad de dinero dentro de su orden y la forma en la que manejó la situación encendió una complicada situación en los comentarios del video.

Con más de 820 mil reproducciones y alrededor de 200 mil likes, el video se ha vuelto viral, haciendo que miles de personas hablen sobre el curiosos suceso, especialmente tomando en cuenta lo que muchos harían al encontrarse con miles de dólares luego de haber hecho una orden en el popular restaurant de comida rápida.

Pasa por McDonald’s a comprar algo para comer y se topa con miles de dólares en su orden, luego hizo esto

El usuario de TikTok Josiah Vargas, que usa el nombre de usuario @dookiedoeboy documento con detalle lo que le sucedió luego de ir al autoservicio del McDonald’s más cercano a su casa y ordenar un McMuffin de salchicha, pues al recibir la orden consiguió varias bolsas Ziploc llenas de efectivo y quedó totalmente sorprendido.

“¿Qué hay en esta bolsa? Sus malditos depósitos” afirma Vargas mientras graba desde dentro de su vehículo, mostrando la característica bolsa de plástico de McDonald’s llena de dinero “Solo un par de miles de dólares aquí”, señaló. “Como, ¿qué es esto? ¿Por qué harían esto?”, el joven no podía entender cómo el dinero había terminado ahí.

Sin indicar la ubicación del restaurante para no causar problemas a los empleados, Vargas añadió “Ahora tengo que devolver esto porque soy una buena persona, supongo… ¿Por qué me harían esto a mí? ¿Sabes lo mucho que quiero este dinero?” continuó el joven mientras manejaba de vuelta al establecimiento.

Josiah Vargas hace lo correcto y devuelve el dinero

En la parte final del video se ve como el joven entra al sitio y devuelve el dinero a los empleados, quienes se alegran y le agradecen, pues básicamente los salvó de ser despedidos, pero las cosas terminaron saliendo bien para Vargas, quien se llevó una recompensa.

“Todos me estaban abrazando y agradeciendo y llorando, y me dan McDonald’s gratis por un mes, supongo” concluyó el hombre, quien añadió que recibió una recompensa de 200 dólares mientras que en los comentarios la gente debatía si se hubiesen quedado con el dinero o no.