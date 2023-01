Ángela Aguilar se defiende tras video íntimo y recibe el apoyo de Angelique Boyer y otras famosas

Ángela Aguilar protagoniza otra polémica, y esta vez no por algo que dijo, usó, o por su comportamiento, sino por un supuesto video íntimo.

Y es que hace unos días circularon en redes un video e imágenes donde supuestamente aparecía la joven de 19 años sin ropa y posando frente a un espejo, y decían que era su ex, Gussy Lau quien las habría publicado.

Sin embargo, todo se trata de un montaje, y así fue comprobado por algunos usuarios en redes, que lograron identificar a la verdadera chica de las fotos y es completamente diferente a la cantante.

Lo que hicieron fue colocar el rostro de Ángela en el video de una chica que se dedica a subir videos a Only Fans.

El video íntimo que circula en redes de Angela Aguilar es totalmente falso. pic.twitter.com/28iKyh2YJm — Kike Gitano🏳️‍🌈 (@enriquefrog) January 19, 2023

Ángela Aguilar aclara todo sobre su supuesto video sexual y famosas la apoyan

Ángela Aguilar no se quedó callada, y emitió un comunicado a través de sus redes sociales, defendiéndose y dejando claro que todo es un montaje.

“Se han estado compartiendo imágenes falsas y fotomontajes de mí. Qué triste ver tanto esfuerzo para agredir y desprestigiar el trabajo de las mujeres. Suelo quedarme callada porque prefiero expresar mi corazón con lo que lo hace latir, la música. Pero, hoy levanto la voz y uso mi plataforma y eco, no solamente por mí, sino por todas las mujeres y personas que han sufrido acoso cibernético”, dijo la hija de Pepe Aguilar.

Además, agradeció a todos los que la han apoyado en este momento. “Gracias a todos por tanto amor y cariño siempre. Recuerden siempre alzar la voz y que nadie nos apague nunca. Juntos somos más conciencia. Dejaré que mi equipo legal se encargue de ahora en adelante”.

Ante esto, muchas famosas le mostraron su apoyo, como Angelique Boyer, quien le dejó corazones morados en su publicación, y Ana Martín quien le dijo “estoy contigo Ángela 💜💜💜”.

Además, también recibió el apoyo de los fans, y por supuesto su familia. Su hermano Leonardo le dijo “contigo siempre!! 💜💜💜💜 todos sabemos la verdad. Sigue siendo ese ejemplo de mujer joven, fuerte, exitosa, que a tantas personas inspira. Eres grande!!! Te admiro!! 💜💜💜”, y Pepe Aguilar dejó emoticones de corazones y aplausos.

La joven mencionó en su comunicado la Ley Olimpia, que define a la violencia digital como acoso, hostigamiento, vulneración de datos e información privada y difusión de contenido sexual, por lo que se amparará en ella.

La otra polémica de Ángela Aguilar

Antes de esta polémica, la joven fue criticada tras la victoria de Argentina en el Mundial, pues aseguró que tenía sangre Argentina.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender 💙 25% Argentina, 100% orgullosa 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 hoy, todos somos más celestes que el cielo 🌞🇦🇷😭”, fue el mensaje que escribió en ese momento.

Esto le valió miles de críticas y ataques, pues aseguraron que se avergonzaba de ser mexicana. “Ahora resulta que es Argentina”, “jaja ah ok, entonces ya no eres mexicana”, “claro siempre te has avergonzado de ser mexicana”, y “la peor mexicana de todas, deberías aprender de Salma”.