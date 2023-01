Alejandra Jaramillo personificó a Miss Venezuela y dio sus respuestas ante presunto fraude en Miss Universo

Alejandra Jaramillo no deja de sorprender al público con su talento y sus ocurrencias, la presentadora de televisión quien hace parte del reality estadounidense ´Siéntese quien pueda´, ha demostrado que dar exclusivas y hablar de farándula, no es lo único para lo que es buena, la ´Caramelo´ ha hecho ya varias actuaciones, las cuales le han válido en más de una ocasión para ganar la inmunidad dentro del programa.

Haciendo uso de estos dotes, fue como Alejandra Jaramillo protagonizó una jocosa escena de la mano de dos grandes de la actuación, Mark Tacher y Sergio Mayer. La Caramelo junto con los dos actores, interpretaron una polémica y divertida situación, donde la Miss Venezuela, Amanda Dudamel, papel personificado por Alejandra, era interrogada por dos detectives, quienes le sugerían el haber estado al tanto del “fraude” de la coronación de la nueva reina del Miss Universo.

“Todos queremos saber lo que pasó ¿Cuál fue el acuerdo que hicieron en el certamen a ciegas?” inició diciendo uno de los artistas en modo de interrogatorio. “Ya le dije señor, no pasó absolutamente nada, mire, ganó USA y ya, todo fue normal” respondió Alejandra, quien llevaba inclusive una corona en su cabeza.

“No, no, sabemos que algo pasó ¿Te vas a sacrificar por ellos? No puedes decirnos que no sabes nada ¿Que no te has dado cuenta de todo lo que está pasando en las redes?”, agregó otro de los ´detectives´, haciendo alusión a la lluvia de comentarios que se han hecho tendencia, a modo de crítica de la coronación a la representante de Estados Unidos como ganadora.

Tras el rodaje de la escena, los productores dieron la señal para mostrar la que fue la verdadera respuesta de Amanda Dudamel ante los rumores de un posible fraude. “La corona nos la ganamos las 84 candidatas con el increíble trabajo que hicimos durante 10 días en el concurso”.