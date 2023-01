Kike Jav se casó: la verdad detrás del “matrimonio” con Tami Rivera, así reaccionó su madre

La pareja conformada por Kike Jav y Tami Rivera volvieron a sacudir las redes sociales por sus recientes publicaciones. Los creadores de contenido decidieron tomar la decisión de contraer nupcias y darles esta sorpresa a sus padres.

[ ¿Multaron a Tami Rivera en Qatar por vestirse ‘indecente’?¨Esto es lo que dice la influencer ]

Rivera como Kike encontraron documentos casi reales para fingir su supuesta boda por el civil y de esa manera grabar la impresión de sus padres.

“No nos vamos a casar, por el momento”, dijeron. Aunque, el quiteño indicó que sí le gustaría contrar matrimonio con la modelo y DJ en dos meses por motivo de su cumpleaños.

Kike Jav realizó un matrimonio falso Los padres no se vieron contentos por la supuesta sorpresa.

“Nos conseguimos un documento tal cual como un acta de matrimonio. Casemonos de verdad porque ahí ya freno todo eso de la mocería o de casados será peor. Ya he cambiado full”, acotó al inicio de la broma el también cantante.

Kike Jav realizó un matrimonio falso El youtuber subió el contenido a sus redes sociales.

El plan del empresario fue que las dos familias se encuentren en el Registro Civil y vean el matrimonio que sucedió a escondidas; 30 dólares costó el alquiler del traje que usó rivera para su broma.

En el videoclip se aprecia cómo las madres de ambas partes se sorprenden al ver la creadora de contenido para Onlyfans vestida de blanco y con ramo en sus manos. “Es en serio lo que está pasando. Como va a ser una sorpresa, Tami. Toda la confianza que les hemos dado”, acotó la madre de Kike en primera instancia.

“Es una sorpresa desagradable el enterarme que ya estás casado. Yo no me hubiese opuesto ni me opongo en absoluto pero por lo menos nos hubieses avisado para compartir contigo”, agregó el padre del empresario.

Kike Jav realizó un matrimonio falso El padre del influencer se admiró por no pedir disolución de bienes.

Uno de los momentos que más sorprendió fue cuando el padre de Kike le cuestionó el no haber realizado separación de bienes. “Te hubiese asesorado”, comentó.

Finalmente, entre lágrimas de los presentes, Kike dijo que es una broma para tranquilidad de los mismos. De igual manera, descartaron que Tami esté embarazada y por el momento se mantienen como novios.