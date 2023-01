¡Al estilo Piqué!: La novia de Liam Hemsworth antes trabajaba con Miley Cyrus

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” , no solo Shakira lanzó un himno al poder, Miley Cyrus también estrenó una oda al amor propio con su nuevo tema ‘Flowers’ que es como un recuento de los daños en su relación con Liam Hemsworth y un recordatorio para todas las mujeres de que no necesitamos de una persona para amarnos a nosotras mismas.

Las famosas están haciendo catarsis y están mostrando su lado más humano que a la vez las une con sentimiento de poder para levantarnos a pesar de las dificultades. Iniciamos el año con canciones que exaltan el poder del amor propio y sobre todo de no dejarnos vencer.

Por ahora estos éxitos de Shakira y Miley Cyrus están convirtiéndose en los número uno de España y Australia, los países de origen de Gerard Piqué y Liam Hemsworth, ¿casualidad?, lo cierto es que a día de hoy se siguen revelando más y más datos detrás de las relaciones con las cantantes.

También te podría interesar: Donde no te dejan ser tú ahí no es, la valiosa lección que nos dejaron Shakira y Miley Cyrus

La fractura de la relación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth

‘Flowers’ de Miley Cyrus nos dejó una profunda enseñanza de amor propio y conmovió a más de uno, con algunos fragmentos y guiños hacia la relación que se mantuvo intermitente desde 2009 con Liam Hemsworth y de la que, por mucho tiempo, algunos usuarios habían tachado a la cantante de ser la culpable de la ‘fractura’ en su romance.

Tras múltiples intentos por salvar una relación que ya estaba muy dañada, Miley Cyrus y Liam Hemsworth anunciaron en 2019 su separación luego de un matrimonio que duró 8 meses, más tarde se harían públicos todos los desplantes que el actor de ‘The Last Song’ le habría hecho la ex estrella Disney y no solo eso, también la reprimía e incluso se decía que le avergonzaba que actuara de la forma tan liberal en que lo hacía.

También te podría interesar: Así reaccionó la novia de Liam Hemsworth tras la canción de Miley Cyrus

¿Quién es Gabriella Brooks, la nueva novia de Liam Hemsworth?

Un tiempo después del anuncio, Liam Hemsworth se había adentrado en una relación con Gabriella Brooks quien en su momento fue una de las bailarinas de Miley Cyrus. Aunque por un tiempo se fracturó a mediados de 2022, la pareja retomó su romance e incluso se comentó que la joven de 24 años ya vivía en Sidney para estar con Liam, quien suele estar entre Los Ángeles y la Isla Phillip donde Hemsworth tiene su residencia.

miley cyrus wearing a 'flowers' outfit during a performance with back up dancer gabriella brooks, who liam hemsworth is currently dating pic.twitter.com/OfSs2MZ8RG — MC 💐 (@midnvghtsky) January 17, 2023

Gabriella Brooks se ganó rápidamente el amor y el apoyo de sus suegros, además ella es del mismo país que la familia del actor de ‘The Hunger Games’, asistió a la Universidad de Sydney y se especializó en Historia Antigua y Arqueología.

Fue descubierta cuando tenía 14 años y modeló para importantes firmas como Versace, Burberry y Tiffany. Aunque su relación con el actor se rumoraba desde 2019, se confirmó hasta 2020 e hicieron su primera aparición pública en 2021 durante la alfombra roja de la película ‘Poker Face’.

Respecto al tema de Miley Cyrus, Gabriella Brooks reaccionó publicando un mensaje ‘Es el día de liam’ junto a una foto del actor. Mientras tanto, Hemsworth parece tener un gusto muy parecido de mujeres, pues aunque no son del todo iguales, las dos tienen cierto parecido que recuerda a Piqué y el parecido que tiene Clara Chía con Shakira.