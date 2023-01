¡No es Piqué! El secreto de Shakira para crear éxitos musicales, lo reveló el siglo pasado

Para nadie es un misterio que Shakira es una de las máximas reinas dentro de la música. La colombiana de 45 años ha tenido una carrera que con cada lustro solo hace más que incrementar; ha consolidado con más 80 millones de ventas con sus trabajos discográficos.

[ ¡No somos nosotros! Casio desmiente difusión de comunicado que menciona a Piqué y denuncia circulación de cuentas fakes ]

La revista Billboard describió, en su momento, que su carrera es una de las más consolidadas en el panorama musical latinoamericano. Entre sus principales sencillos, dentro de los más importantes de la historias, destacan Chantaje, La Tortura y Suerte.

En 2020, la revista Rolling Stone ubicó su álbum “¿Dónde están los ladrones?” entre los 500 mejores de todos los tiempos, en la 496.ª posición, siendo el único álbum de rock en español en la lista, asimismo ubicó a “Hips Don’t Lie” en el puesto n.º 41 de las 50 canciones latinas más exitosas de todos los tiempos.

¿De dónde viene sus éxitos?

Tal y como lo ha demostrado con sus últimos sencillos, todos dedicados a Gerard Piqué, su talento es camaleónico y se adapta a las situaciones. Pero su secreto no es nada nuevo y fue revelado en una pasada entrevista realizada en 1996.

En aquella ocasión, Shakira indicó que es un persona muy frágil pero tiene una ventaja que es cicatrizar rápidamente y recosntruirse. De igual manera, detalló que ese dolor que experimenta le permite crear cada hit.

“Es decir, yo soy una persona sensible y susceptible a la vez. Frágil. Pero así como tengo la desventaja de que alguien me puede destruir en un segundo tengo también una gran capacidad de cicatrización y de reconstrucción. Entonces puedo rehacerme muy fácilmente y en el momento que me destruyen aprovecho para hacer canciones”, indicó aquella vez.

Según la revista Forbes, Shakira es la artista latina que más discos ha vendido en la historia. El tabloide británico The Sun ubicó a Shakira en la posición n.º 8 entre las 50 cantantes que nunca serán olvidadas» en la historia musical.