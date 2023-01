La Puchy hizo borrón y cuenta nueva y ya se estaría dando una segunda oportunidad en el amor

El año 2023 parece ser un año enmarcado en los nuevos comienzos amorosos para la farándula. Kathe Lino, mejor conocida como ´La Puchy´ sorprendió a más de uno de sus seguidores y también a los medios de entretenimiento, tras subir unas cariñosas fotografías en su cuenta de Instagram, donde se deja ver muy bien acompañada con un nuevo hombre.

La galería de imágenes difundida por la presentadora de televisión dejó ver entre líneas el mensaje de que existe algo más allá de una amistad, pues en todas las postales ´La Puchy´ estuvo muy juntita con esta nueva figura.

Ante la ola de interrogantes del qué estaría sucediendo actualmente en la vida amorosa de ´La Puchy´, quien hace tan solo unos meses estuvo en el ojo del huracán de los medios tras su polémica ruptura con el ´Paparazzi´, Carlos José Matamoros, los reporteros del programa ´Los Hackers de la farándula´ no tardaron en abordarla para sacarle toda la verdad, una respuesta que cabe destacar no necesitó de palabras, pues los gestos de ´La Puchy´ lo dijeron todo.

Con una sonrisa que no se borraba con nada, Kathe Lino no confirmó una relación oficial, sin embargo, tampoco negó la existencia de una nueva oportunidad. “Pasamos todo este fin de semana juntos”, aseguró con picardía.

Tras ser consultada sobre si aún habría alguna brecha en relación a su antiguo amor, la presentadora respondió; “Ese tema creo que ya está superado, ya yo superé a esta persona”.

Asimismo, aseguró que la publicación de las fotos no responde a buscar provocaciones: “Yo no lo hago para alterar a mi ex pareja, eso es un tema que ya quedó en el pasado. Estoy viviendo mi presente, es un tema que no tiene nada que ver con él”.

Con relación a su nuevo caballero Jaen Patricio, aseguró que llena todas sus expectativas físicas, “es tal como a mí me gustan”, dijo, más sin embargo, aún están en el paso a paso de conocerse.