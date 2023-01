Adamari López revela nuevos detalles de lo que vivió con Luis Fonsi

Adamari López sigue recordando la historia de amor que tuvo con Luis Fonsi, y ahora durante un especial que realizaron en el set de “La Casa de los Famosos 3″, la conductora aprovechó para compartir más detalles sobre su separación.

¿Qué dijo Adamari López?

A más de una década del rompimiento de la actriz y el cantante, ella compartió cómo fue que se terminó todo entre ellos.

“Es buena persona a la que se le acabó el amor y no lo supo decir, eso fue todo lo que dije en su momento”, expresó López.

Aunque Adamari destacó que el artista también estuvo en uno de los momentos más complicados de su vida.

“Y que en su momento, Fonsi me ayudó a superar quizás la etapa más dura personal y física que hubiese tenido que fue tener un cáncer. Me ayudó a salir adelante, pero también me ocasionó un dolor muy grande el pensar que ese que yo entendía que era el amor de mi vida, con el que me había casado y con el que había querido formar una familia, había decidido terminar una relación. Eso fue lo que se contó en ese libro”, dijo refiriéndose a la publicación que escribió sobre su vida.

Además, hizo énfasis en que el intérprete de “No me doy por vencido” pudo no sentirse cómodo con dicho libro.

“Puedo entender que en su momento a lo mejor Fonsi tuvo coraje de que sacara un libro, pero hoy en día nosotros no nos hablamos con frecuencia, pero a veces nos hemos tenido que comunicar y ha sido con cariño, ha sido con respeto”, agregó.

Su historia de amor

Las estrellas comenzaron a salir en 2002, volviéndose una de las parejas consentidas del público, pues Luis tenía una carrera exitosa como cantante y ella era una estrella de las telenovelas mexicanas.

En 2004, se comprometieron, pero su felicidad se vio ensombrecida, luego de que le diagnosticaron cáncer de seno.

Al inicio, él fue un gran apoyo para ella; incluso, canceló una gira internacional para estar a su lado.

En 2006, se casaron en el Hotel Caribe Hilton, en Puerto Rico, y todo parecía ir bien, ya que Adamari fue declarada libre de cáncer.

Pero sus problemas comenzaron y la enfermedad volvió al cuerpo de la conductora, hasta que, en 2009, se separaron definitivamente.