Profesor que trataba mal a alumna ahora paga para suscribirse en su OnlyFans

Hay un dicho que no queda a la perfección para el siguiente caso. “La vida da muchas vueltas”, reza el proverbio popular, el cual encaja a la perfección con la historia de una modelo de OnlyFans.

Modelo revela que maestro que la trataba mal ahora la sigue en OnlyFans

Se trata de Vera Dijkmans, una de las modelos de la plataforma para adultos más famosa y busca en Europa y el mundo.

La rubia reveló que cuando era estudiante sufría mucho bullying. De hecho, uno de sus profesores le llegó a decir que nunca sería alguien importante en la vida.

Sin embargo, con el paso del tiempo y ya lejos de la institución educativa, la modelo de OnlyFans triunfó en la plataforma y en las redes sociales.

De hecho, sólo en su cuenta personal de Instagram suma más de 5.6 millones dude seguidores, quienes la llena de halagos en cada publicación que postea.

Una grande sorpresa

Todo iba bien en sus emprendimientos digitales, hasta que se llevó una gran sorpresa.

Resulta que el profesor que le decía que nunca iba a ser alguien importante en su vida, ahora está suscrito en su cuenta de OnlyFans.

Y no sólo eso, sino que le ha pagado una buena cantidad de dinero para que le comparte imágenes privadas en lencería. Las vueltas que da la vida.

El maestro ha desembolsado más de mil dólares por hacerse con imágenes únicas de Vera Dijkmans.

La rubia al principio no le dio importancia a tener a su antiguo maestro entre sus suscriptores, pero luego tuvo una extraña experiencia.

“Intentó ocultar su identidad, pero reconocí su cara… Por aquel entonces, me trataba como a cualquier otra alumna, pero no nos llevábamos bien; me decía que no llegaría a nada en la vida. Y de hecho abandoné el instituto poco después, cuando tenía 15 años”, dijo.

Sintió incomodidad

De hecho, la modelo de OnlyFans dijo que le sorprendió que, con el paso del tiempo, el profesor que la molestaba en las aulas se convirtiera en uno de sus más grandes admiradores.

“Al principio, me sentí muy incómoda… Me pareció tan chocante porque en el colegio le recuerdo muy estricto y nunca tuve la impresión de que le gustara como alumna, y mucho menos así”, indicó al Daily Star.