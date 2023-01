Santiago Rulli Galliano, hijo de los actores Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, arribó a sus 13 años y ya es todo un adolescente muy guapo que comparte constantemente con sus padres y su familia, pese a estar divorciados desde hace muchos años.

La presentadora y actriz y el actor argentinos se casaron en 2007 y fruto de su relación nació Sebastián. La pareja se separó en 2011.

Actualmente Sebastián Rulli tiene una relación de 7 años con la actriz, Angelique Boyer, mientras que Cecilia tiene, además de Santiago, a su hija Valentina.

Un amor grande

Ambos padres celebraron el cumpleaños de su primogénito por todo lo alto. Sebastián Rulli le cantó cumpleaños en familia a su hijo con una torta que le enviaron sus fans Rullinaticas.

También Rulli le dedicó un video en su cuenta de Instagram a Santiago y le escribió: “Feliz cumpleaños hijo Mío @santiagorulligalliano!!! ¡¡No hay palabras para expresar lo que siento por ti y lo mucho que deseo tu felicidad!! Que este año sueñes en grande y comiences el camino de hacer realidad todo eso. ¡¡Te Amo al igual que toda la FAMILIA!! #felizcumpleaños #13años #love #fatherandson #familia”.

El actor argentino también compartió un grupo de fotos en sus historias, donde se demuestra lo unido que es a su único heredero. Destaca que hasta hace poco fue que se conoció el rostro de Santiago, pues ambos padres eran muy reservados con su hijo, reseñó Diario Pronto.

Pero ya Santiago creció y ahora es todo un galán con más de 54 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte sus aventuras diarias, especialmente con su hermana Valentina.

A sus 13 años el hijo de Sebastián Rulli es un galán: “A lo que se dedique que le eche ganas” Instagram @sebastianrulli

Madre orgullosa

Su madre, también le organizó una fiesta sorpresa que publicó en su cuenta de TikTok, orgullosa de su retoño: “Cuando en un día le organiza el cumple de tu hijo. Mamá Chin…”.

También publicó un post en su Instagram con varias imágenes y le dedicó unas palabras: “Eres la persona que nos faltaba para ser tan feliz junto a tu hermana @valgalliano formamos un equipo impenetrable de momentos divertidos y memorias que nos van haciendo formar esta gran unión. De pequeño siempre me chocabas las 5 y hoy me agarras de tu mano y caminamos juntos. Te amo pequeño gigante @santiagorulligalliano Feliz cumple y gracias por dejarme ser tu mamá”.

@ceci_galliano17 Feliz cumple principe !!! @Santi Rulli Galliano que lindo que la vida te puso en mi camino para reirnos tanto 🤣🤣🤣 te amo ♬ sonido original - Ceci Galliano

No quiere ser actor

Ya Santiago dejó claro hace un tiempo que no está interesado en ser actor como sus padres. El adolescente, en un encuentro con algunos periodistas, les hizo saber que su interés está en dedicarse a los video juegos y consolidarse como un gran gamer.

En Despierta América abordaron a Sebastián Rulli y le preguntaron al respecto: “Yo ahí sí no entiendo nada, soy anti jueguitos, no me llevo mucho con eso”.

Sin embargo, el padre orgulloso dijo que no importaba lo que quiera ser su hijo, siempre que lo haga con dedicación y responsabilidad.

“Pero me encanta que por lo menos tenga iniciativa, (está) seguro de lo que quiere y que le eche ganas (…) Lo que sea (a lo que se dedique), que le eche ganas”, remarcó.