“Pésima elección”: Fuerte crítica de María Celeste Arrarás a coronación de nueva Miss Universo

Luego de la elección de R’Bonney Nola Gabriel, representante de Estados Unidos como la nueva Miss Universe 2022, muchas han sido las críticas sobre esta decisión del jurado del certamen de belleza. Entre las personas que han dejado saber su sentir se encuentra la periodista María Celeste Arrarás.

A través de su Facebook, la periodista se mostró en contra de que Miss Estados Unidos fuera coronada por encima de otras concursantes como Miss Venezuela, Miss República Dominicana y Miss Puerto Rico.

“Pésima elección de Miss USA como nueva #missuniverso”, fue lo que escribió junto a la foto donde se ve a las últimas dos finalistas.

Además, compartió otra publicación donde destaca la participación de Ashley Ann Cariño, representante de Puerto Rico quien quedó fuera del Top 3.

Posteriormente, la periodista que fue jurado en ediciones anteriores de este concurso abundó un poco más en su opinión sobre el concurso.

“Por que estoy desacuerdo con la elección de Miss USA como Miss Universo 2023…El concurso de Miss Universo es un certamen de belleza. He sido jueza del evento en dos ocasiones y las instrucciones que recibimos los jueces es que debemos escoger a la más bella del grupo a la que cuando entre en un lugar haga voltear todas las miradas. Por supuesto que el saber expresarse y contestar inteligentemente son atributos importantes ,pero había un puñado entre las 5 finalistas que reunían todo eso y que, a mi parecer, eran mucho más bonitas. Me encantaba la candidata de Puerto Rico porque la encuentro exótica y elegante sumado a que es inteligente-estudiante de ingeniería aeroespacial -y también respondió bien. Y entre las 3 finalistas República Dominicana y Venezuela me parecían candidatas muy superiores a la ganadora. Habían otras candidatas muy guapas como Curazao que también eran fuertes en la competencia. No siempre tiene que ganar una de las nuestras pero este año el bloque latino SI estaba muy fuerte. Con toda sinceridad y sin querer ser injusta yo no veía a Miss USA ni entre las semifinalistas (aun cuando soy orgullosa ciudadana estadounidense por nacimiento.) Esa es mi opinión muy personal. Debe ganar la más bella y en esta ocasión ese no fue el caso. No estoy insinuando de ninguna manera que haya habido fraude, ni una conspiración para no elegir a Venezuela o República Dominicana en la recta final, a pesar de que eran las mejores. La elección depende de la suma de los votos individuales y confidenciales de cada juez que este año estuvo compuesto en su mayoría por estadounidenses (sic.)”, fue lo que escribió en Instagram.

R’Bonney Nola Gabriel de Estados Unidos es la nueva Miss Universo 2022

La delegada de Estados Unidos; R’Bonney Nola Gabriel, de 28 años, se coronó la noche del sábado como la nueva Miss Universo 2022, en el concurso celebrado en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos.

Como primera finalista quedó Miss Venezuela; Amanda Dudamel y la segunda finalista resultó ser Miss República Dominicana; Andreína Martínez Founier.

La nueva reina es de origen filipino, es diseñadora de moda y representó hace unos meses al estado de Texas en Miss USA 2022.