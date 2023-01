“Esmeraldas y Ecuador se escuchó por el mundo”: Nayeli Gonzáles y su conmovedor pronunciamiento tras participar en el Miss Universo 2023

La recta final del certamen más grande de belleza del mundo, Miss Universo 2023, se desarrolló este sábado 14 de enero. En este evento, todas las modelos que representaban a una parte del mundo dejaron ver su exótica hermosura con la que cautivaron a quienes siguieron el evento. Nayeli Gonzáles, Miss Ecuador, no logró estar entre las finalistas. Sin embargo, la ecuatoriana dejó en alto el nombre de Ecuador y desde sus redes sociales se pronunció respecto a su participación:

“Gracias Dios, gracias Ecuador. Bendigo la oportunidad inolvidables que he vivido, no saben lo increíble que es estar en el Miss Universo. Conocer culturas y trabajar por hacer brillar la tuya. ¡Lo he logrado!”, indicó en su perfil de Instagram.

Asimismo, añadió: “Esmeraldas y Ecuador se escuchó por el mundo y tengo la firme convicción que seguirá sonando en mi representación como ecuatoriana”.

Nayelhi González, Miss Ecuador

“Gracias a mi equipo de trabajo que me acompaño en todo momento y me condujeron a esta etapa de mi vida, estaré siempre agradecida con ustedes por el apoyo incondicional y su profesionalismo, a mi querido profe, por su asistencia no solo profesional también por estar para mi en los momentos donde el camino se nublaba, logramos despertar el sueño de un país entero, que sé que estaremos cada vez más cerca”, agregó.

De igual manera, cerró su emotivo pronunciamiento, diciendo: “gracias, todos los profesionales que aportaron sus conocimientos para mí crecimiento infinitas ¡Gracias!.Ecuador recuérdalo: ¡Juntos hicimos que Ecuador viviera un gran Miss Universo”.