VIDEO: Así fue el debut de Pablo Ruales en el reality de baile ´Soy el Mejor´

“Calentando la pista”, así fue llamado el primer episodio oficial de la séptima temporada de baile del reality ´Soy el Mejor´, Pablo Ruales, María José Blum y Mafer Norieg fueron los encargados de dar la apertura escénica a la competencia con sus presentaciones, la cual tuvo lugar este viernes 13 de enero.

Pablo Ruales, quien forma parte de la nueva selección de bailarines convocados en este 2023 para la nueva entrega del concurso, hizo su debut a lo urbano, al ritmo de ´Báilame´ del cantante Daddy Yankee. Pablo, quien es conocido por su trayectoria en el mundo audiovisual y por la consanguinidad que guardad con el fallecido presentador Efraín Ruales, se presentó por primera vez no solo como bailarín, sino también como un rostro que desde ahora hace parte de la televisión nacional.

El productor audiovisual demostró que no solo sabe estar detrás de una cámara, sino que también se le da muy bien estar frente a ella, y se robó más de un halago entre los internautas, quienes no han parado de dar el visto bueno a su baile, en las redes del programa.

“WAOOOO 😧 te amo tío eres el mejorrrrr”, comentó su sobrina, Luciana Ruales, en la red social de Instagram.

Asimismo, los televidentes también se hicieron presentes y no dudaron entre muchas cosas, en destacar el parecido físico que guarda Pablo con Efraín; “Nunca veo Tc, pero hoy deje mis actividades para ver este programa y la verdad es entretenido, me anime por ti Pablo, no te conozco pero se que nos sorprenderás 👏👏👏La verdad estuviste muuuucho mejor de lo que yo esperaba😊Mi apoyo total y por ti por la buena vibra que trasmites”.

“Se parece muchísimo a Efraín 😢😍!! Claro q Efraín si era bailarín 🕺 pero ya va ir se soltando más con el pasar de los días”.

“Vamos Pablex..... estaremos apoyándote 🙌 desde hoy”.

“Es como ver a mi Efritas”.

Solo queda esperar para ver como avanza la nueva estrella de los Ruales.