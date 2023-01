¿Se la devolverá toda a Shakira? Piqué y una sorpresa que daría este domingo

Luego de que esta semana saliera al público la sesión de Shakira junto al productor argentino Bizarrap, la polémica se tomó todos los medios nacionales e internacionales, ya que la letra de este sencillo tiene duras indirectas hacia Gerard Piqué.

Una oleada de memes y críticas se generó en redes sociales hacia el exfutbolista español, quien parece que no se ha tomado tan mal todo el asunto de la canción. El histórico del Barcelona apareció en el canal de Twitch de la Kings League, en un directo en el que también estuvieron presentes el streamer Ibai Llanos y Sergio ‘Kun’ Agüero.

Piqué, quien disfruta de la polémica, sorprendió a todos cuando en medio de este espacio regaló relojes Casio a todos los presentes en la transmisión. Además, anunció que la Kings League habría llegado a un acuerdo con la marca de relojes.

La otra respuesta que tendría Piqué a la canción de Shakira

Por supuesto, las risas y las bromas no se hicieron esperar, mientras que los streamers se preguntaban a qué se debía esta publicidad, a lo que Agüero respondió con que era “por la canción de Shakira”.

Los juegos no pararon allí y el mismo exinternacional con la Selección de España manifestó que este domingo asistirá a la tercera jornada de la Kings League en un Twingo y junto al “payaso”, haciendo referencia al enigmático jugador que no han querido revelar, pero que también ha estado en este particular torneo de ‘fútbol 7‘.