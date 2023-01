Miss Universo Harnaaz Sandhu fue criticada por su peso y así reaccionó ante los comentarios

Harnaaz Sandhu, la actual Miss Universo de 22 años originaria de India, fue la sucesora de la mexicana Andrea Meza, llevándose el título el 12 de diciembre de 2021, como una de las mujeres más bellas del mundo.

Pronto, esto se vio afectado, tras los cambios evidentes en su peso, que habían pasado de tener la medida perfecta a un cuerpo que dejaba de ser delgado. Los usuarios de internet no se dieron el tiempo de ofrecerle una réplica o respeto por su persona

y pronto comenzaron a agredirla por su físico.

En una época donde distintos famosos ya se han pronunciado con respecto a su peso y la aceptación, no solo de este, sino de la edad, el tipo de piel y borrar esa idea de que no hay cuerpos perfectos, una parte de la sociedad mantiene viva esa llama que debió apagarse hace mucho y que no hace más que desatar las peores inseguridades de una persona, hablar del cuerpo de una persona nunca es una opción.

La respuesta de Harnaaz Sandhu ante las críticas hacia su cuerpo

Aún falta mucho para seguir educando a una sociedad que evite hablar del cuerpo de las personas y de usarlo como uno de sus insultos favoritos. La actual Miss Universo no se ha librado de los malos comentarios y es que con el título que porta muchas personas llegarían a pensar que el estereotipo de mujer perfecta debía mantenerse durante mucho tiempo.

Harnaaz Sandhu, había comentado en algún momento que ella padecía alergia al gluten, lo que le provocaría que estos cambios tan bruscos en su peso se presentaran, “Alrededor del 10-30% de la población mundial sufre de alergias alimentarias. Tengo una alergia al gluten que es común y se puede relacionar con una gran proporción de personas en todo el mundo, lo que se puede controlar simplemente eliminando algunos grupos de alimentos de la dieta. Gracias por entender”.

Esta declaración la habría hecho después de que estuviera cansada de que las personas criticaran su aspecto físico, subiendo, incluso, algunas fotografías que mostrarían o más bien evidenciarían los cambios que ha sufrido.

Por otra parte, la Miss Universo, volvió a alzar la voz en contra de los haters enfatizando la importancia que tiene para ella la mente más que un cuerpo perfecto. “La forma de tu mente es más importante que la forma de tu cuerpo”.

A su vez, hizo especial énfasis en los estigmas que tiene la gente respecto a su definición de belleza, destacando la importancia de entender y empatizar con las personas, sobre todo si no saben la historia detrás de estos cambios, explicando que los constantes viajes, también habían sido un factor importante para su cuerpo.

También evidenció un tema relevante, pues como bien menciona, “nunca haremos felices a nadie”, debido a que en su momento fue duramente criticada debido a su delgadez y ahora es víctima de bullying por su aumento de peso.