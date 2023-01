¿Habrá boda? “Este reloj es para toda la vida”: Piqué y su declaración de amor a Clara Chía que nunca hizo por Shakira

Si algunos dicen que Shakira con su canción -en colaboración de Bizarrap- demuestra que está ardida, resentida y dolida, Gerard Piqué le acaba de topar la herida abierta. El exfutbolista se le declaró abiertamente y en vivo a su novia de 22 años, Clara Chía. Algo que nunca hizo por la colombiana que es 10 años mayor que él.

[ ¡Qué descaro! Gerard Piqué le dejó “clara-mente” a Shakira que prefiere un Casio que un Rolex ]

Ya para nadie es un secreto que Piqué le fue infiel a Shakira con Clara, y hasta en la propia casa de ella. Por eso la barranquillera en su tremenda tiradera hace una fuerte de tantas referencias a la novia del padre de sus hijos. Cambiaste un Rolex por un Casio”, dice ‘Music Sessions #53′.

Se trata de una analogía que hizo la colombiana junto a la que también realizó entre Ferrari y Twingo, que se hizo viral rápidamente en las redes sociales. Se entiende que hace referencia al pasado y presente amoroso de Piqué.

¿Hay boda?

Fue a través de un en vivo en Twitch que Gerard decidió hablar de la canción y casualmente con los presidentes de la Kings League. Sus socios no dudaron en hacerle bromas sobre la polémica tiradera y el español anunció que llegaron a un acuerdo con Casio. Les entregó relojes de la marca a todos.

Entonces Piqué miró su muñeca y se mandó esta clara declaración de amor:

“Este reloj es para toda la vida, te lo digo. Es un reloj de put... madre” — Gerard Piqué

Sus socios le consultaron si era cierto o broma a lo que Piqué confirmó que sí lo es. Pero Ibai Llanos hizo la pregunta: “¿Qué ha pasado, que no me he enterado?”.

Shakira y Piqué sin boda

Aunque parecía que Shakira y Piqué con dos hijos parecían la pareja más consolidada de la farándula, nunca pasaron por el altar por una simple razón. En su momento, la propia cantante explicó sus motivos en una entrevista a principios de 2020.

“A decir verdad, el matrimonio me asusta muchísimo. No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia (...) es como una pequeña fruta prohibida (...) Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”. — Shakira en el programa estadounidense 60 minutes a vísperas del Super Bowl 2020

Piqué, por otra parte, no dio más explicaciones en aquel momento, pero también ha hablado de sus motivos para no haberse casado con Shakira. Lo hizo en una entrevista en The Overlap con el exfutbolista Gary Neville.

“Me gusta como estamos ahora mismo. Tenemos dos hijos, con nueve y siete. Estamos bien como pareja. No tenemos la necesidad de estar casados”. — Gerard Piqué

Dijo eso apenas un mes después de estas declaraciones, Piqué y Shakira anunciaron que se separaban.