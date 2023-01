¿Te comerías al Bicho? Así luce Cristiano Ronaldo como un pastel, es impactante

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Su imagen ha impulsado varias marcas e incluso se transformó en un ejemplo a seguir debido a su constancia, trabajo y éxito.

[ ¡No está Cristiano Ronaldo! Este es el mejor equipo del mundo en el 2022 estadísticamente hablando ¿Quién faltó? ]

Debido estos factores, CR7 ha tenido honores que comprenden estatuas, camisetas, tatuajes e incluso pasteles. En este último, un repostero artístico recreó el torso del Comandante dando un resultado alucinante.

Daniel Martins, portugués, usó varios procedimientos y horas para completar el rostro del Bicho. Usa una base de tres bizchocos, una cobertura de chocalte y recubre con fondant.

El especialista usó pinceles de colores (comestibles) para dar los detalles finales asl rostro de CR7. El prodcuto final termina con la camiseta de Portugal y su carasteristica sonrisa.

Reacciones

“El pastel de mis sueños”; el pastel perfecto si existe”; “espectacular”; “la torta sabe al mejor del mundo”; “si no es el pastel de mi boda no me caso”, comentarios seguidores del eprfil de TikTok @epicsweetcakes.

Cristiano Ronaldo y su objetivo en el Al Nassr

El Al Nassr aclaró este miércoles que el contrato del astro portugués Cristiano Ronaldo, que fichó el pasado 30 de diciembre por el club saudí hasta 2025, no implica “ningún tipo de compromiso con ninguna candidatura” a un Mundial, en referencia a la lanzada por Arabia Saudí, Grecia y Egipto para 2030.

“El Al Nassr FC desea aclarar que, contrariamente a las noticias publicadas, el contrato de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr no implica compromisos con ninguna candidatura a un Mundial. Su principal objetivo es Al Nassr y trabajar con sus compañeros de equipo para ayudar al club a alcanzar el éxito”, aseguró el club en su cuenta oficial de Twitter.

Según diferentes medios, el contrato de Cristiano con el equipo de la liga saudí, cuyo valor no se ha revelado oficialmente, incluiría 200 millones de euros adicionales como jugador para promover la candidatura conjunta de Arabia Saudí al Mundial de 2030.