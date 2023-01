Shakira sigue con dardos contra Piqué en nueva canción y él reacciona en sus redes

Shakira anunció el lanzamiento de un nuevo tema musical junto con el reconocido productor argentino Bizarrap, quien adelantó parte de la letra del tema, la cual sin lugar a dudas, es un dardo directo contra el ex de la colombiana, Gerard Piqué.

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, fue el adelanto que dio Bizarrap sobre la canción.

Posteriormente, se filtró otra parte del tema:

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh

Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique

Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique”.

El mensaje por supuesto desató todo tipo de comentarios en la prensa del espectáculo.

Parte de las estrofas, claramente se relacionan con el apellido de la exestrella del Barcelona: “Piqué”, al decir términos como “mastique”, “suplique”, “critiquen” y “salpique” . A esto se suma, un contenido que claramente, habla de rencillas por desamor.

El lanzamiento fue durante la noche de este miércoles, desatando todo tipo de comentarios.

Bizarrap

Gonzalo Julián Conde, ‘Bizarrap’, un DJ de 24 años, es muy conocido por sus espectaculares y exitosas producciones.

Ha trabajado con artistas como Nathy Peluso, Nicky Jam, Residente y Nicky Nicole.

En el 2021 lo nominaron a cuatro categorias de los Premio Grammy Latinos: mejor fusión/interpretación urbana, mejor canción rap/hip hop, mejor artista nuevo y productor del año.

“Su método de trabajo es sencillo, él compone una pieza musical que puede ser electrónica o hip hop, después de finalizar la pista se la envía al artista con el que grabará la sesión y este a su vez tiene el reto de componer la letra; finalmente, ambos se reúnen en el estudio de Bizarrap ubicado en Buenos Aires”, reseñó El Colombiano.

Piqué reacciona

Gerard Piqué sigue siendo el blanco en la música de Shakira, es que esta parece ser una forma de drenar de la artista, quien ha admitido que el 2022 no fue un año fácil para ella. Fue el año cuando se separó del exfutbolista.

El más reciente mensaje de Piqué en sus redes sociales no contiene palabras, sino emojis de circo. En su cuenta de Twitter, tiene casi 147 likes y más de seis mil retuits.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Los usuarios le respondieron: “El 90% de los que te critican también le metieron los cuernos a su pareja. Ya sean varones o mujeres., pero cuando sales con la cantante de moda la jugada pega el triple”.

“Aguante el Biza”, “no veas la que te espera”, “perdón que te sal-pique. Te amo Shakira”, fueron algunos de los mensajes a Piqué por tuit. Además, no le faltaron los memes con su rostro e imágenes de Shakira.