“Ronny no cumplió las reglas del contrato y yo decidí terminar la relación laboral”: Andreina Bravo se pronuncia sobre su relación con ex manager

La polémica entre Andreina Bravo y su ex mánager Ronny Rodríguez continua y ahora se irán a un enfrentamiento legal. La cantante ecuatoriana asegura que ella fue quien tomó la decisión de romper las relaciones laborales por incumplimientos del contrato.

Las declaraciones las hizo a ‘Los Hackers de la Farándula’ quienes también entrevistaron a Rodríguez que asegura que sus abogados están trabajando en el proceso legal y Andreina, tendría que devolverle una suma de 40 mil dólares.

“Si yo hablo puedo acabar con su carrera”: Ex mánager de Andreina Bravo confirma que terminaron su relación laboral

Así mismo, Andreina aseguró que en muchas ocasiones se repitió el incumplimiento de contrato y consideró como detonante “que no le pagaba a los trabajadores”.

“Incluso a mí no me pagaba a veces, lo que quiero aclarar hoy es que no tengo ninguna relación ni laboral, ni contra actual con él”, afirmó la artista.