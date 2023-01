¡No soportó tener que bailar con su ex! Juan del Valle abandonó ´Soy el Mejor´ tras ser emparejado con Yuribeth Cornejo

Tal parece que la historia detrás del rompimiento entre los chicos ex realitys Juan del Valle y Yuribeth Cornejo, tiene más de un cabo suelto que no ha sido contado.

Los “amigos” que hasta hace unos meses atrás acudían a conciertos y celebraciones juntos, ahora no pueden compartir ni siquiera en el mismo escenario, sin causar polémica ni molestias, así lo dejó demostrado Juan del Valle, tras abandonar este miércoles 11 de enero, el reality de baile ´Soy el Mejor´.

Del Valle anunció su salida del concurso en pleno programa, dejando atónito a los jueces y por supuesto a Yuribeth Cornejo, quien hizo más de un gesto, al escuchar hablar a quien había sido elegido para bailar con ella durante toda la temporada 2023.

“He conversado mucho con mi familia, he recibido muchas opiniones de todo el mundo, pero en principio mis valores no se negocian, hasta aquí llego yo el día de hoy, decido dar un paso al costado”, fueron las palabras de despedida del modelo, quien a su vez agradeció la oportunidad y deseo mucha suerte a todo el resto del equipo de ´Soy el Mejor´ quien ahora emprende un nuevo desafío.

Las razones detrás de su renuncia

Del Valle no mencionó directamente a Yuribeth, pero tampoco hubo la necesidad, en el programa pasado, luego de recibir la notificación oficial de que sería su ex pareja con la que debía hacer equipo, el chico ex reality estalló y se quejó sin importar que Cornejo estuviese a su lado.

“¿Esta payasada es en serio? A mí me encanta el trabajo, me encanta hacer esto, me encanta, y cuando a mí me dijeron estás contratado no lo pensé dos veces, pero para esto, para hacer esto, yo aquí no soy bailarín, pero ¿Por qué tengo que estar con ella? Hay un staff aquí increíble de bailarines, cualquiera puede estar con ella ¿por qué tengo que ser yo?”, se quejó.