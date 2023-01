“Es como estar viendo a Efraín”: Pablo Ruales se estrena en la televisión y sus seguidores recuerdan a su hermano

Pablo Ruales, hermano de Efraín Ruales, se estrena en la televisión. El productor audiovisual es parte de la nueva temporada del reality de baile de TC Televisión, “Soy el mejor”.

Este jueves será su primera presentación y confesó que se siente nervioso. “Agradecido con mi familia, amigos y todo el público que me apoya en esta nueva etapa. Voy a aprovechar y disfrutar al máximo esta oportunidad. PD: mañana es mi primera presentación y estoy recontra nervioso”, escribió junto a su video de presentación.

“Continuar con el apellido, he estado detrás siempre de la cámara, pero no de frente, algo totalmente nuevo para mí (...) Si me ponen a bailar pop, no daría pie con bola. No bailo tanto, lo normal. Vengo a aprovechar esta oportunidad”, dijo Pablo.

Nachita, su madre, respondió con un emotivo comentario a la publicación. “Así es mi conchito. LA VIDA CONTINÚA. Nunca será la misma, pero seguiremos. Adelante, mi amor, tú puedes”.

Recuerdan a Efraín Ruales

Es indudable el parecido físico de Pablo con su hermano Efraín Ruales a quien arrebataron la vida el pasado 21 de enero de 2021, un crimen que enlutó a todo el Ecuador y aún sigue sin respuestas.

En los comentarios se leen mensajes como:

“Se ríe y me parece estar viendo a Efritas”.

“Eres idéntico a tu hermano. Realmente impresionante”.

“Su voz muy idéntica a Efraín”.

“Verte en pantalla es como ver a tu hermano Efraín, tienen hasta los mismos gestos, eres idéntico”.

Ha recibido mucho apoyo de sus seguidores que ya quieren verlo en la nueva etapa frente a las cámaras, “solo veré el programa por ti”, se repite en los comentarios.