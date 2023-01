“El entierro de Piqué”: La reacción de Ibai Llanos a la nueva canción de Shakira con Bizarrap

El popular streamer español Ibai Llanos, y amigo de Gerard Piqué, reaccionó y comentó en directo la nueva canción de Shakira con Bizarrap a la que sin miedo a nada reconoció que “el entierro de Piqué”.

Se quedaba boquiabierto al decir “no, no, no, hay mucho beef” cuando escuchaba los primeros versos de la aniquilante canción en la que Shakira no perdonó ni a su suegra y menos a la Hacienda de España.

“¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta barbaridad?”, dice Ibai al oír la frase que en redes se ha vuelto tendencia: “te creíste que me heriste y me volviste más dura. La mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Pero su expresión fue más marcada cuando reaccionó a lo que canta la barranquillera “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena Clara-mente, es igualita que tú”.

“Madre de mi put... vida” — Ibai Llanos

Una segunda reacción

Después de escuchar por primera vez, hizo una segunda reacción y comentó nuevamente pero verso por verso. “Es un temazo realmente, la verdad”, a lo que añadió que en redes se rumoraba antes de que se publicara la canción “y decíamos al principio del video, oye ¿tirará beef?”. Esta es una expresión usada, originalmente en mundo del hip hop para referirse a indirectas entre dos personas.

“Descanse en paz Gerard Piqué (...) faltó la firma, y termina y dice, ya está, chau. Estoy flipando, os lo digo de verdad. No es por sobrerreaccionar, ni YouTube, ni ostias. Os lo digo como si fuerais mis colegas que están en el salón. He flipado. Objetivamente, es que está guapo. Es verdad que no es comercial, rollo: quéeedate, porque esto es darle a una persona ostias, pum, pam, pim” — Ibai Llanos

Ibai aclaró que las “indirectas son indirectas, lo que no es una indirecta es que yo te diga: Antonio, hijoputa. Esa es una directa. Acá hay directa, tal cual”.

Amistad de Piqué e Ibai

Para nadie es un secreto que Gerard Piqué e Ibai Llanos mantienen desde hace tiempo una relación muy cercana. La amistad surgió a raíz de la aparición del futbolista español en el canal de Twitch del streamer.

Ahora ambos preparan un nuevo proyecto que combina sus dos mundos, el fútbol y las transmisiones en vivo. Se trata de la ‘Kings League’.

Esta es una liga de Fútbol-7 en la que las reglas tradicionales del ‘deporte rey’ se mezclan con otras seleccionadas, a través de votación, por la comunidad digital de Llanos.