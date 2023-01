Victoria que es parte del grupo de las ‘patatas’ o de los ‘fiu fiu’ es una de las participantes más carismáticas de MasterChef Ecuador cuarta temporada ya que siempre está con una sonrisa y ha mostrado una actitud muy imparcial en la toma de decisiones. Sin embargo, no se ha salvado del odio de las redes sociales y ante una ola de malos mensajes, ella ha salido a develarlos y a defenderse a su manera.

En un carrusel de fotos publicadas en su cuenta personal de Instagram, Vicky, mostró algunos de los mensajes que ha recibido en redes sociales donde la atacan por su físico, claramente eso es bullying. “Opérate la nariz”; “nariz de escopeta”; entre otros mensajes que no vale la pena replicar. Ante eso, la participante dejó un emotivo mensaje revelando que de pequeña lo que más odiaba de su cuerpo era su nariz, pero ahora es lo que más ama. Además, dio un gran mensaje para las personas que atacan detrás de un teléfono.

"Con la nariz en alto siempre": Victoria de MasterChef Ecuador saca a la luz el bullying que le hacen por su nariz y así se defendió (Captura de pantalla)

Lo que no sabías de Victoria de MasterChef Ecuador:

“¿Les cuento un secreto?De chiquita ODIABA mi nariz. No saben cuantas noches me acostaba con un nudo en la garganta y rogaba que amanezca más chiquita o un poco más respingada (así como las que veía que todas las chicas guapas en la tele tenían)No saben cuantas veces soñaba con ya tener 18 años y ser millonaria (porque obvio eso iba a pasar😂💸) para poder operarme la nariz. Han visto como uno de chiquito piensa que si cambias algo -como mi nariz en este caso- de la nada vas a ser la más popular, todos los chicos van a estar detrás tuyo, vas a tener mejores notas y prácticamente se te va a “arreglar” la vida?! Bueno yo pensaba eso a mis 12 años. Hoy, sé que mi valor como persona va muchísimo más allá de lo físico. E irónicamente la parte favorita de mi cuerpo es mi nariz hermosa. No le cambiaría ni un solo poro!! Hoy, por suerte me veo en el espejo y sonrío. Estoy súper cómoda, feliz y orgullosa de lo que veo”.

Mensaje a todos los que la odian:

“Quería hablar hoy de lo importante que es evitar hablar del físico de alguien más. Nunca sabes cómo un comentario va a afectar la salud mental de alguien o hasta la física. Nunca sabemos cuáles son las inseguridades de alguien más y esos comentarios pueden ser muy peligrosos. Me pareció súper importante hablar de esto por el tipo de mensajes que he recibido de algunas cuentas. Para las personas que están detrás de estos mensajes de odio, les mando mucho amor❤️. Cuando alguien está dolido o resentido por algo su respuesta es odio.Y para todas esas narizonas, orejonas, cachetonas, planas, voluptuosas y tantas otras cosas que a veces tenemos metidas en la cabeza que no somos o que nos falta, dejemos de ser tan duras con nosotras mismas. Porque todas somos espectaculares, y más todavía si trabajamos en nuestros corazones y cerebros antes que en cualquier otra cosa. Con la nariz en alto siempre (más si tienen una grande🤭).

Jamil salió a la defensa:

Por otro lado, su compañero y amigo Jamil Faour, salió a la defensa de Victoria y pidió un alto al bullying a todos los participantes de MasterChef Ecuador y solicitó más respeto y que no se hagan críticas que no involucre a la competencia.

“Me parece super turro que ataquen a mis compañeros de #MasterChefEcuador por cosas que no tienen nada que ver con el programa como si apariencia física. Más respeto gente”, escribió en su cuenta de Twitter.

Me parece super turro que ataquen a mis compañeros de #MasterChefEcuador por cosas que no tienen nada que ver con el programa como si apariencia física. Más respeto gente. — Jamil Faour (@jamilfaour1) January 11, 2023

Erika Vélez también le dejó un mensaje de apoyo: “Eres bellísima y lastimosamente hay personas que quieren reflejar sus inseguridades en otros, lindo mensaje”.