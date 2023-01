“Yo contigo ya no regreso”: Ya se filtró la letra de la canción que Shakira hizo con Bizarrap

Piqué es tendencia número uno en Twitter tras el anuncio de la colaboración- que sale mañana- de Shakira con Bizarrap. Se trata de su BZRP Music Session #53 y los usuarios han concluido que va directamente la padre de sus hijos. La letra ya se ha filtrado y se confirma esa teoría. Pues la letra habla de él tras la traumática separación.

[ ¡Alista ese pecho, Piqué! Shakira tendrá una sesión con Bizarrap ]

Esto es lo que se conoce hasta ahora de la composición, según el sitio especializado Genius, empresa estadounidense de medios digitales. Esta incluye a Piqué y hace referencia al pasado de la artista, y de sus temas musicales, como “La loba”.

[Coro]

Una loba como yo no está pa’ tipos como túA ti te quedé grandePor eso estás con una igualita que túOh-oh, oh-oh

[Verso]

Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastiqueYo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliquesEntendí que no es culpa mía que te critiquenYo solo hago música, perdón que te salpique

Captura de pantalla

Esta sería la tercera vez que Shakira dedica un tema a su ruptura con el futbolista, con quien tuvo dos hijos. El primero fue “Te felicito” y luego “Monotonía”. De hecho, recientemente mandó un mensaje con el que sus fanáticos le pidieron que hiciera un tema. Este decía:

“Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente”

Bizarrap

El argentino se ha convertido en uno de los productores musicales con más éxito del mundo. Este año fue uno de los motivos de que la canción “Quédate” de Quevedo triunfara de una forma tan amplia al formar parte de sus “Bzrp Music Sessions”.

Solo hay que esperar que este temazo sea tendencia y rueden las lágrimas de Piqué.