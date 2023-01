Shakira y Bizarrap: hora exacta que saldrá la canción y se dirán sus verdades a Piqué

Si pensaban que con el tema Monotonía, Shakira, cerraba el tramo de narrar el duro impacto que fue terminar su relación con Piqué, les decimos que no podían estar más equivocados. La colombiana ha sacudido las redes sociales al confirmar que este miércoles saldrá su colaboración con productor argentino Bizarrap.

El especialista en EDM, trap latino y rap volvió loco a sus fanáticos al indicar que este 11 de enero pasará a la historia por tener en su estudio de grabación a la múltiple ganadora de Grammy’s.

Hora exacta

Será a las 19:00 (Ecuador) de este miércoles cuando la expareja de Piqué mande unas cuantas líricas donde deje ver un poco de su ruptura donde una mujer mucho menor de edad fue co-autora de la separación de su familia.

La sesión 53 podría transformarse en la más vista de este DJ, después de los éxitos con Quevedo, L-Gante y Residente. Este último fue uno de los se atrevió a dedicar todo un hit a un persona (J-Balvin) y ahora Shaki seguirá estos pasos y será interesante ver a la cafetera introduciéndose en el rap e improvisación.

Reacciones

Aczino, Kun Agüero, Wanda Nara, Mal Rodríguez y Antonela Rocuzzo felicitaron la colaboración entre estos referentes del pop y género urbano latinoamericano.

Parte de la canción

Esto es lo que se conoce hasta ahora de la composición, según el sitio especializado Genius, empresa estadounidense de medios digitales. Esta incluye a Piqué y hace referencia al pasado de la artista, y de sus temas musicales, como “La loba”.

“Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”, dirá parte de la letra.