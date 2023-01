Las fotos más sexys de Frederik Oldenburg, el nuevo amor de Carmen Villalobos

En este 2023 Carmen Villalobos recibió la visita de Cupido, pues tras mostrarse muy cariñosa con Frederik Oldenburg, más de uno sacó la conclusión de que esta pareja está muy feliz y derrochando amor a donde quiera que vayan.

Y aunque ambos no han confirmado nada sobre su relación, los seguidores de estas destacadas personalidades no han dudado en dar likes en sus cuentas de Instagram, pero sobre todo no han dejado pasar por alto algunos comentarios sobre lo atractivo que lucen y sobre todo, las chicas han podido deleitarse con el atractivo de este venezolano de 37 años que además es un experto en el área deportiva y ha destacado por ser el presentador de Exatlón USA, espacio que se transmite por Telemundo.

Desde entonces, las fieles seguidoras de la presentadora colombiana no han dudado en migrar a la cuenta de este joven que además siempre hace publicaciones muy llamativas en las que destaca cómo es su tonificado cuerpo y sobre todo qué hace para mantenerse en forma y a tono con su imagen o apariencia.

Frederik Oldenburg, posible pareja de Carmen Villalobos alborota las redes

En cada fotografía que ha publicado Frederik Oldenburg recientemente ya aparecen comentarios, así como reacciones de Carmen Villalobos, lo que permite deducir que entre ellos hay algo más que una amistad, pero sobre todo también se han ido sumando halagos y hasta piropos subidos de tono de parte de las chicas que consideran que este nuevo galán de la actriz es muy guapo y que resulta ideal para ella.

En cada imagen, el venezolano deja ver que los deportes le apasionan y que por eso ha dedicado su carrera periodística hacía ese norte, incluso, deja ver parte de sus rutinas, así como su abdomen completamente plano y que resulta muy seductor para las chicas que ahora más que nunca lo encuentran muy atractivo.