¡Drama! “¿Por qué tengo que estar con ella”: La reacción de Juan del Valle al saber que bailará con Yuribeth Cornejo

Una escena digna de telenovela, el bailarín Juan del Valle, armó un show en pleno programa de ´Soy el Mejor´ tras escuchar el anuncio de que haría equipo de baile con su ex novia, Yuribeth Cornejo. Del Valle calificó de “payasada” el hecho de haber sido juntado con la chica ex reality.

La escena dejó atónitos a los presentadores, a los televidentes y en especial a Yuribeth, quien no pudo disimular su asombro, tras la reacción de su ex, e inclusive le respondió a su reacción, preguntándole si le consideraba una “payasa”.

“¿Esta payasada es en serio? A mí me encanta el trabajo, me encanta hacer esto, me encanta, y cuando a mí me dijeron estas contratado no lo pensé dos veces, pero para esto, para hacer esto, yo aquí no soy bailarín, pero ¿Por qué tengo que estar con ella? Hay un staff aquí increíble de bailarines, cualquiera puede estar con ella ¿por qué tengo que ser yo?”, se quejó el chico ex reality, quien fue abucheado por la audiencia.

Según lo que se anunciaron los presentadores, los bailarines primero realizarán una coreografía por separado, pero de ahí en adelante seguirán juntos durante toda la nueva temporada de este 2023, una noticia que sin duda alguna no le cayó nada en gracia a Juan del Valle.

Este martes se conoció que Kimberly Cedeño se coronó como la nueva ganadora de ´Soy el Mejor´ 2022. Por lo que la nueva temporada de este 2023 promete, en especial por todos los nuevos integrantes que ya se han anunciado formarán parte para esta nueva programación.

Algunos de los rostros que ya han sido confirmados para este 2023 son; Pablo Ruales, hermano del fallecido presentador Efraín Ruales, Victoria Salcedo, Yuribeth Cornejo, entre otros. El espacio de baile será un escenario de batalla que enfrentará a sangre fría a los rostros de televisión.